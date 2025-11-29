​Franco Colapinto, último en la Sprint de Qatar: “No vamos rápido y eso es lo más frustrante” 

Franco Colapinto terminó la Sprint de Qatar en el último lugar y volvió a mostrar la frustración que lo viene acompañando en las últimas carreras. Sobre el final, Alpine intentó usar la carrera como un test para la clasificación nocturna -tarde en la Argentina- entrando con ambos autos a boxes para pasar de gomas medias a blandas, pero el resultado tampoco le cambió el panorama.

“Lamentablemente salí atrás de Stroll, justo”, explicó el argentino tras el cambio de neumáticos. “Tuve que ir muy lento toda la vuelta para abrir el gap (distancia) con Pierre (Gasly) y quedé atrás de Stroll. No pude hacer una vuelta limpia sin aire sucio”.

Lewis Hamilton y Pierre Gasly tras largar desde los pits (Reuters). Lewis Hamilton y Pierre Gasly tras largar desde los pits (Reuters).

Colapinto reconoció que, más allá del tráfico, el problema de fondo sigue siendo el rendimiento del Alpine A525 #43, aunque trató de ver el vaso medio lleno “Igualmente, creo que fue positivo para aprender un poco”. Aunque rápidamente volvió al medio vacio: “Igual, no vamos rápido, así que eso es lo más frustrante. Creo que Pierre fue más rápido, encontró un poco más de cosas buenas en el auto. Probablemente nosotros lo ablandamos mucho y no va”.

El cambio de suspensión que Alpine le hizo antes de salir a pista tampoco dio resultado. “Quedó muy blanda y no fue suficiente para que el auto mejorara”, se lamentó.

El Alpine de Franco Colapinto (AP). El Alpine de Franco Colapinto (AP).

Con un 2025 que se volvió cuesta arriba y el contrato ya confirmado para 2026, Colapinto dejó entrever que hoy su mayor desafío es sostener el foco. “Hay que ver un poco el por qué y ver si lo podemos solucionar un poquito para la próxima”, cerró, intentando mantener algo de esperanza de cara a la qualy en medio de un cierre de temporada que se hace cada vez más difícil para Alpine, aunque ya no tiene nada que perder… ni ganar.

