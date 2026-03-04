​Franco Colapinto, sin vueltas de cara al debut: “El objetivo es claro…” 

Durante el 2025, Franco Colapinto entendió cuáles eran las limitaciones, trató de no fastidiarse -aunque a veces era difícil no apuntar contra el A525- y le dio para adelante pese a las chances nulas de pelear por ingresar a los puntos. Las fichas estaban puestas en armar un auto fuerte para el 2026, un A526 que hiciera olvidar a su predecesor.

En el medio hubo que soportar cientos de amarguras, comprendiendo que era parte del proceso, y después de una temporada con poco para destacar llegó la hora de recoger lo sembrado. De aquel Fran, resignado a ocupar la última fila, no quedó nada, y el que está a punto de afrontar su primera temporada completa tiene en claro qué quiere para su año: “Es hora de obtener los resultados que el equipo merece”.

¿Y por qué lo merece? Como expresó en el sitio oficial, por lo duro que estuvo trabajando en Enstone, sede central de la escudería, y porque su historia así lo exige (bajo el nombre de Renault, ganó dos títulos como equipo oficial y otros tantos como proveedor de motores). El 2025 no reflejó nada de eso, y por eso dijo que es una obligación cambiar la cara: “El año pasado se trató de sentar las bases para este momento. Ahora que ha llegado, el objetivo es claro: rendir con fuerza y ​​obtener resultados consistentes. Creo firmemente que estamos listos para dar ese paso adelante“.

Se espera que pueda darlo por la evolución de Alpine, que se posicionó consistentemente en el top 10 de los test de pretemporada, pero también por el crecimiento de quien guiará a la máquina. “La preparación ha sido una experiencia totalmente nueva para mí, ya que por primera vez en mi carrera he podido completar un programa de invierno completo”, celebró el pilarense, que tanto en 2024 como en 2025 se subió a los autos con las temporadas ya empezadas (primero, para reemplazar a Logan Sargeant, y luego, a Jack Doohan).

En los papeles, por jamás haber disputado una temporada de punta a punta, seguirá siendo considerado un rookie (novato) por la Máxima, pero está lejísimos de serlo. “Tras haber disputado 26 Grandes Premios, me siento con más experiencia y entiendo mejor lo que se necesita para progresar como piloto y atleta profesional. He trabajado duro física y mentalmente, concentrándome en cada detalle para asegurarme de estar listo”, advirtió Colapinto, cuyo físico fue tema de debate en los últimos meses.

Otro punto a favor es que, si bien costará dominar el monoplaza nuevo por los cambios reglamentarios que hubo (él mismo tuvo un susto en un test), todos empezarán de cero y Fran ha probado que las adaptaciones no le llevan mucho tiempo. ” El A526 es muy diferente al coche del año pasado. Contamos con nuevas herramientas, nuevos sistemas y un nuevo motor, lo que aporta una filosofía de conducción diferente. Soy optimista y creo que esta nueva era será emocionante tanto para los pilotos como para los aficionados, y estoy deseando empezar a competir”, sostuvo Franco, que con entusiasmo se despidió de los lectores y puso la cabeza en Melbourne, donde la Fórmula 1 empezará a girar desde este jueves a las 22.30.

El A526 de Colapinto. Pinta bien. (REUTERS/Hamad I Mohammed) El A526 de Colapinto. Pinta bien. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

