​Franco Colapinto se refirió a la posibilidad de hacer una exhibición en Argentina: “Sería increíble” 

Luego de que Fabián Turnes, Secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad, revelara que estaban en negociaciones con Alpine y Franco Colapinto para que el piloto argentino venga al país a hacer una exhibición, la expectativa comenzó a crecer y hoy la ilusión de los fanáticos del pilarense es máxima. Sin embargo, el mismo Franco se refirió al tema en plena conferencia de prensa oficial de la Fórmula 1 en Suzuka, y aunque reconoció que “sería increíble”, admitió que hoy no hay “nada confirmado”.

Entre pregunta y pregunta sobre 10º puesto en China y sus expectativas para el Gran Premio de Japón, que se pondrá en marcha esta madrugada con las dos primeras prácticas libres, llegó la esperada pregunta sobre su posible viaje a Argentina durante el obligado parate que tendrá la Fórmula 1, por las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, y Colapinto respondió entusiasmado.

Franco Colapinto participó de la conferencia oficial de la Fórmula 1. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON Franco Colapinto participó de la conferencia oficial de la Fórmula 1. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

“Sería increíble. Es algo que siempre quise hacer porque es muy difícil para la gente de Argentina. Tengo muchísimos fans y mucha gente apoyándome desde que era muy chico, en la F3, y ya pasaron 25 años desde que un piloto argentino corrió en F1. Así que, para mí, poder llevar un auto de Fórmula 1 a Argentina, con toda esta gente tan apasionada y fanática del deporte, sería increíble”, aseguró Franco, en la primera conferencia de prensa, en la que participó junto a Charles Leclerc y Lance Stroll.

En la misma línea, continuó: ” Sé que es muy difícil para ellos ir a las carreras. Es un esfuerzo y un sacrificio enorme, así que que el equipo y los sponsors puedan llevar un auto allá para que lo disfruten y lo vivan sería increíble”.

Con respecto a las chances concretas de que finalmente se pueda realizar la exhibición, Colapinto explicó: ” No creo que haya nada confirmado o cercano, pero es un sueño que tengo desde que llegué a la F1 y algo que en el futuro sería increíble que pase. No sé si ahora o más adelante. Me encantaría que suceda. Veremos. Pero sí, no tengo noticias ni nada confirmado. Es solo un sueño por ahora”.

Franco Colapinto participó de la conferencia oficial de la Fórmula 1. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON Franco Colapinto participó de la conferencia oficial de la Fórmula 1. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Las negociaciones para que Franco y Alpine vengan a Argentina estarían encaminadas y la fecha apuntada serían el domingo 19 de abril, o el 26 del mismo mes. Sin embargo, aún faltaría el ok de la marca francesa para que ese sueño pueda hacerse realidad.

Colapinto, entre el positivo punto que sumó en el GP de China y lo que se viene en el GP de Japón

“Fue bueno. Estuve buscando esos puntos durante mucho tiempo y fue realmente positivo para mí y para el equipo lograr un doble final en los puntos, nuevamente después de mucho tiempo”, aseguró Franco, en su repaso sobre lo que dejó la segunda fecha del calendario. Aunque reconoció: “Buscábamos más y el comienzo de la carrera parecía muy positivo. Estábamos corriendo quinto y sexto. Parecía que podíamos sumar muchos más puntos y, por supuesto, el Safety Car perjudicó bastante nuestra carrera, la mía y también la de Pierre”.

En el mismo análisis, agregó: “La mía, por la estrategia, fue mucho peor. Pero igual fue positivo ver el rendimiento, ver que podíamos pelear adelante y que podíamos estar ahí con los equipos grandes. Creo que, en general, fue un fin de semana muy positivo en China”.

Además, Franco reveló: “Viniendo de Melbourne, fue un gran paso hacia adelante y eso, por supuesto, fue muy positivo y motivó a mucha gente en la fábrica. Se podía ver, fui a Enstone hace un par de días, todos estaban muy positivos, felices y motivados, queriendo más, y eso es lo que queremos ver. Así que sí, buen fin de semana”.

Con respecto al rendimiento del nuevo auto y a la importancia que tiene este aspecto para la confianza de un piloto, explicó: “Estoy más conforme, por supuesto. Cuando podés pelear un poco más adelante, te hace sentir más confiado, te hace dar ese pequeño extra en diferentes situaciones. Creo que cuando estás tan cerca de la Q3, cuando estás en la pelea, es distinto. El año pasado, lamentablemente, no teníamos eso. Este año se ve mucho mejor y, por supuesto, el auto dio pasos adelante y está mucho más cerca de los otros equipos”.

Y sumó: “También creo que saber que tenemos mucho rendimiento por venir, o que vemos muchas cosas distintas para mejorar, es realmente positivo. Cuando estás ahí arriba y sabés que tenés muchas cosas por arreglar y mejorar, es aún mejor. Así que creo que, de cara a este año, se siente más competitivo y eso te hace más feliz y, por supuesto, queremos pelear por puntos de manera constante, que es lo que buscamos y a lo que apuntamos”.

Para cerrar, sobre sus expectativas de repetir puntos en el Gran Premio de Japón, admitió: ” Creo que es otro fin de semana nuevo, una pista nueva, muy diferente en términos de energía, de tipo de curvas, muy larga, de alta velocidad, así que va a ser realmente distinto. Creo que todavía necesitamos entender nuestras mayores debilidades y en qué aspectos tenemos que trabajar más. China fue una pista muy diferente a esta, así que tenemos que ver. Pero creo que, en general, es nuevo para todos. Nadie sabe realmente dónde va a estar cada uno y tenemos que esperar hasta mañana”.

Colapinto en el Gran Premio de Japón: días, horarios y TV para ver la carrera

La acción en Suzuka dará inicio el jueves 26 de marzo, con las primera práctica libre, a las 23.30. Más tarde, ya entrado el viernes, la segunda tomará lugar a las 3, mientras que muchísimas horas después, a las 23.30, será la tercera y última. El sábado, la clasificación irá de 3 a 4, en tanto que el plato fuerte se servirá el domingo 29 de marzo, a las 2. Todo lo mencionado se podrá ver tanto a través de la señal de Fox Sports como por la plataforma Disney+ (con suscripción premium).

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