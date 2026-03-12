​Franco Colapinto se ilusiona en la previa del GP de China: “Tenemos otra oportunidad acá e intentaremos aprovecharla al máximo” 

Luego de un debut en el Gran Premio de Australia que estuvo lejos de lo que Alpine y Franco Colapinto esperaban después de las prometedoras pruebas de pretemporada en Bahrein, la escudería francesa y el piloto argentino encaran con optimismo la segunda cita del calendario de la Fórmula 1, que se disputará desde este viernes a la madrugada en el circuito de Shanghai, China, y que tendrá la primera carrera sprint de la temporada.

Previo a su primera salida a pista, el pilarense reconoció que “todavía hay muchas cosas por entender y aprender” y analizó las chances del equipo para este fin de semana. “Creo que, en gran medida, haber terminado la carrera con ambos autos fue muy positivo para nosotros. Obtuvimos muchos datos”, explicó en diálogo con el canal oficial de la F1.

Franco Colapinto con Pierre Gasly en Shanghai. Foto: Prensa Alpine

“Todavía hay muchas cosas por entender, pero también mucho por aprender. Cada vuelta que damos, cada sesión que completamos, es muy positiva para el equipo para seguir entendiendo distintas cosas. Así que fue un buen proceso de aprendizaje y un buen fin de semana para seguir comprendiendo aspectos del auto. Estamos contentos con eso”, reconoció el piloto argentino, que está disputando su primera temporada desde el comienzo.

En la misma línea, pero esta vez dejando de lado los aspectos positivos de la primera carrera, analizó con crudeza: “Por supuesto, no estamos contentos con el rendimiento ni con el ritmo que esperábamos tener para estar en el frente. Estamos trabajando para entender dónde nos está faltando velocidad. Creo que pronto vamos a encontrar soluciones. Hay distintos factores en las carreras en los que todos tenemos que mejorar.”.

“La consistencia es una de esas cosas que todavía nadie tiene completamente: tal vez hacés una buena largada en una carrera y en la siguiente haces la peor largada de tu vida. Son cosas que necesitamos entender mejor y mejorar”, precisó con respecto al rendimiento de los nuevos autos.

Y amplió: “Todavía hay muchos problemas, muchas cosas desconocidas que están pasando y que aparecen de la nada. Creo que estamos en el proceso de atravesar todos esos inconvenientes y situaciones que no predecimos que van a ocurrir, pero que de repente suceden. Es, en cierta forma, una carrera contra el tiempo para adaptarnos lo más rápido posible y tratar de resolver esos problemas lo antes posible”.

Ya con la cabeza en el Gran Premio de China, Colapinto admitió: “Todo es nuevo. Creo que ya estuve en una situación similar antes. Tuve fines de semana con sprint con un auto que conocía, y en mi primer año en la Fórmula 1, así que no es completamente nuevo para mí. Pero en este momento todo parece bastante desconocido”.

“Creo que es importante adaptarse rápido al auto, al circuito, aprender rápidamente esta pista que es muy técnica, con curvas largas y muchas velocidades diferentes. Y también, especialmente con la unidad de potencia, adaptarse a la gestión de la energía y todo eso será complicado. Pero tenemos otra oportunidad acá e intentaremos aprovecharla al máximo“, detalló el argentino.

Colapinto y la espectacular maniobra para esquivar a Lawson

“Tuve suerte y reaccioné muy rápido, y eso fue -gracias a Dios- lo que salvó el auto, lo que salvó muchas piezas del equipo y lo que también me permitió completar la carrera y obtener muchos datos. Podría haber sido un gran desastre en la recta principal, y me alegró mucho que al final pudiéramos terminar la carrera incluso con la penalización”, aseguró Franco, recordando la espectacular maniobra para esquivar a Liam Lawson.

Sobre su reacción, admitió: ” Sí, en realidad no te preparás para eso. Es algo natural que hacés. Para evitar el muro tenés que girar el auto con el acelerador y, al final del día, es algo que hacés de manera natural. Estaba bastante cerca de Liam y me alegró que después de eso ambos pudiéramos continuar y terminar la carrera. Pero sí, fue una situación bastante delicada y muy cerca del límite. Ojalá no pase todos los fines de semana, porque en algún momento algo podría ocurrir. Pero estábamos listos para reaccionar. Aun así, necesito encontrar mucho más rendimiento, mucho más ritmo y solucionar todos esos problemas”.

Cuándo y por dónde ver el GP de China

El cronograma del finde en Shanghai será ajustado: la FP1 se disputará mañana desde las 00.30; luego, a las 4.30, se correrá la qualy sprint. La carrera sprint será el sábado a las 00.00 y la clasificación para la carrera principal será a las 4.

La carrera larga se largará el domingo desde a las 4. Todo irá en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium

