​Franco Colapinto: “Nos está costando mucho en esta pista” 

Franco Colapinto y Alpine tuvieron una jornada para el olvido en el inicio de las actividades en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, en el circuito callejero de Bakú, e intentarán hacer borrón y cuenta nueva este sábado en la clasificación que se llevará a cabo a partir de las 9.

“Nos está costando mucho en esta pista, con muchos baches y un circuito callejero de tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance”, reflexionó el piloto argentino luego de las prácticas de este viernes, donde terminó 19º y 20º.

Lo de Pierre Gasly no fue mucho mejor que lo del pilarense, fiel a lo que viene entregando la escudería francesa en las últimas carreras:20º en la primera práctica y 16º en la segunda. “Creo que Pierre hizo unos cambios que ayudaron un poco, mejoró un poquito en algunas cosas pero hay que trabajar para mañana. Está siendo un día difícil. Estamos muy, muy lejos así que nada, a laburar para mañana”, analizó Colapinto.

Mientras tanto, la gran sorpresa de las prácticas llegó en la segunda, con Lewis Hamilton (Ferrari) registrando el mejor tiempo luego de ser 13º en la primera. El siete veces campeón del mundo fue escoltado por su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, quien terminó a 74 milésimas. “En líneas generales, fue un día constructivo. La primera sesión fue complicada, pero es muy importante haber tenido una segunda sesión tan fuerte. Probablemente haya sido mi segundo mejor entrenamiento libre del año hasta ahora”, afirmó el británico, quien supo festejar en Bakú en 2018, cuando estaba a bordo de un Mercedes.

En lo que respecta a los McLaren que pelean por el campeonato, tuvieron una jornada un tanto accidentada. El australiano Oscar Piastri, líder del torneo con 324 puntos, dañó su monoplaza en la primera práctica mientras que el inglés Lando Norris, escolta con 293, lo hizo en la segunda al chocar con una de las paredes.

La presentación de “Colapa” en Bakú ilusiona a sus fanáticos ya que fue en este circuito callejero que sumó sus primeros puntos en la categoría, el año pasado con Williams cuando finalizó 8º en una carrera en la que los Alpine fueron 12º (Gasly) y 15º (Ocon). “Fue bonito salir en esta pista, que me trae buenos recuerdos del año pasado. El circuito te da buenas sensaciones al volante y, de forma parecida a otras pistas callejeras, tenés que ir creciendo poco a poco, sin tomar demasiados riesgos en un viernes”, comentó al respecto.

El GP de Azerbaiyán continuará este sábado con las tercera práctica libre, desde las 5:30, y la clasificación, a partir de las 9. La gran carrera será el domingo, desde las 8. Esta fecha del calendario de la Fórmula 1 se disputa desde 2017 y tiene como máximo ganador al mexicano “Checo” Pérez con Red Bull (2021 y 2023). También supieron ser primeros el australiano Daniel Ricciardo en 2017 con Red Bull, el mencionado Hamilton en 2018, el finlandés Valtteri Bottas en 2019 con Mercedes, el neerlandés Max Verstappen en 2022 con Red Bull y Piastri en 2024 con McLaren. Una curiosidad: tanto Pérez como Bottas volverán al “Gran Circo” el año que viene con Cadillac.