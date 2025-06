​Franco Colapinto: “Llego con más confianza” 

Este viernes comienza una nueva aventura en la Fórmula 1 para Franco Colapinto, quien encarará su cuarto fin de semana en la Máxima desde su vuelta con Alpine. En su paso por la conferencia de prensa oficial de la categoría, el piloto argentino se mostró optimista de cara al Gran Premio de Canadá y también fue realista al analizar su regreso al Gran Circo: “Estas carreras no fueron como esperaba“.

https://twitter.com/AlpineF1Team/status/1933256025303380025

El piloto nacional todavía no logró sumar puntos en las tres carreras desde que volvió a ocupar uno de los 20 asientos más codiciados del mundo motor. Tanto en Imola como en Barcelona hubo problemas en la clasificación: mientras que en tierra italiana se despistó y ese accidente le impidió llegar a la segunda tanda de clasificación (en la que se había metido), en el circuito catalán un problema en la transmisión de su monoplaza lo obligó a abandonar la primera sesión y no le permitió defender los buenos tiempos que venía sosteniendo. En Mónaco, el ritmo del Alpine no estuvo a la altura del histórico callejero y no rindió ni para Colapinto ni para su compañero de equipo, Pierre Gasly: el francés clasificó 18º y Colapinto, 20º. “Fueron duras estas carreras. Y no fueron, por supuesto, como las esperaba. Esperaba progresar un poco más después de Imola, pero siempre es difícil volver a la F1 después de seis carreras sin estar presente”, reveló Colapinto.

El argentino, además, valoró estos últimos diez días libres para hacer cambios y enfocarse en lo que viene. “Entrar en una triple carrera siempre es difícil porque no tenés tiempo suficiente para cambiar las cosas. Confío de verdad en que este descanso nos haya venido muy bien. Trabajamos en muchas cosas. En general, hay algunos aspectos de la configuración que no me habían estado funcionando. Me sentía bastante desfasado con todo: con las herramientas del auto, con la configuración. Una cosa estaba en conflicto con la otra. Una vez que lo entendimos después de la carrera de Barcelona, ​​todo me pareció mucho más lógico. Creo que llego aquí con un poco más de confianza. Pasé muchos días en el simulador, muchos días en la fábrica con los ingenieros para poder entenderlo. Espero haber dado un paso adelante. Necesitamos ese paso, así que ojalá podamos hacerlo aquí”, contó el pilarense.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1933258773780385971

El tiempo de trabajo fuera del auto culminó, por ahora, para el piloto que luce la bandera argentina en su casco y que este fin de semana se estrenará en el circuito Gilles-Villeneuve. Este viernes, a las 14.30 y a las 18 (transmiten Fox Sports y Disney+), será tiempo de las primeras prácticas libres rumbo al Gran Premio de Canadá. Otra aventura en la Máxima comienza para Colapinto, otro fin de semana para aferrarse a sus palabras y a su sueño, y disfrutarlo en acción.