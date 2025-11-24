​Franco Colapinto en el GP de Qatar: días, horarios y dónde ver por TV 

La Fórmula 1 no tiene tiempo de procesar todo lo que sucedió en el GP de Las Vegas, como las descalificaciones de los McLaren que le puso picante a la definición del campeonato. De inmediato, el paddock se mudará a Qatar, donde se disputará la penúltima carrera de la temporada. Con Franco Colapinto como el principal atractivo para los argentinos, conocé todo lo que hay que saber sobre la fecha: días, horarios y dónde ver por TV.

El piloto de Alpine regresará a Lusail, un lugar especial desde que la Selección ganó el tercer Mundial de su historia. De hecho, hace un año recibió el saludo de los campeones del mundo y el deseo de que le fuera bien (Rodrigo De Paul filmó un video en el marco de un spot), pero no tuvo un gran fin de semana…

En la Sprint, Franco largó último y terminó 18°, en tanto que en la principal lo chocaron en la primera curva y abandonó tempranamente. Este fin de semana volverá a haber dos carreras, una corta y la tradicional, y el bonaerense buscará revancha.

Franco terminó 15° en Las Vegas. (Lucas Peltier-Imagn Images) Franco terminó 15° en Las Vegas. (Lucas Peltier-Imagn Images)

Viernes 28 de noviembre

Práctica 1: 10.30

Clasificación Sprint: 14.30

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00

Clasificación: 15.00

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13.00 Toda la actividad será transmitida tanto por TV, por Fox Sports, como por streaming, por Disney+ Premium. También se podrá seguir en directo en la web de Olé.

Verstappen les puso presión a los McLaren. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH) Verstappen les puso presión a los McLaren. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

