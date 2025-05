​Franco Colapinto cumplió años y Alpine le dedicó un emotivo mensaje 

El argentino Franco Colapinto cumplió este martes 22 años y Alpine se encargó de recordar a lo grande el nacimiento del pilarense, dedicándole frases y canciones.

La cuenta oficial de la escudería francesa publicó en sus redes sociales una imagen de Colapinto junto al mensaje: “¡Feliz cumpleaños, Franco!”. Pero no fue el único gesto, ya que la página de la Fórmula 1 replicó la felicitación en sus redes.

Alpine publicó unas emocionantes imágenes de Colapinto de pequeño y con los colores de la escudería. A eso, lo acompañaron con la frase de la conocida canción de One Direction, “Night Changes”: “Does it ever drive you crazy just how fast the night changes”.

https://twitter.com/AlpineF1Team/status/1927282966155157616

También publicaron un video que resume su recorrido en la escudería y sus primeras participaciones en la Fórmula 1 con Alpine, acompañado de la canción “22” de Taylor Swift, en lo que se buscó reflejar el entusiasmo de la escudería y su entorno por este presente del argentino.

La canción de Swift es un lema en el mundo del pop al cumplir esa edad, por lo que Alpine aprovechó para escribir parte de la letra en un mensaje: “¡Es el cumpleaños de Franco y nos sentimos de 22!”.

https://twitter.com/AlpineF1Team/status/1927328714569728120

Colapinto volverá a las pistas este fin de semana en el Gran Premio de España, donde buscará mejorar su performance con la escudería francesa en la carrera del domingo a las 10 (hora argentina).