​Francisco Cerúndolo sigue avanzando en el Masters 1000 de Miami: venció a Ugo Humbert y podría enfrentarse a un rival clásico 

Lo decían las estadísticas: Francisco Cerúndolo (19°) no pierde en octavos de final del Masters 1000 de Miami, donde se siente a gusto como en pocos lugares. Hasta este martes por la noche, eran tres victorias en tres presentaciones en esa instancia, pero ya son cuatro: con el aliento de los argentinos en las tribunas y sus potentes golpes dentro de la cancha, Cisco batió al francés Ugo Humbert (34°) por 6-4 y 6-3 y avanzó a cuartos de final, donde podría enfrentarse a un rival clásico…

El primer set fue parejísimo y quien lo empezó mejor fue el galo, con quien había jugado tan solo una vez (fue visitante en los Juegos Olímpicos de París, pero igualmente salió victorioso). De todos modos, el porteño tuvo el temple para ganar sus servicios, quebrar cuando tuvo la oportunidad e imponerse por 6-4. En el segundo parcial, en el que fue decididamente mejor que su adversario, consiguió dos breaks y selló la victoria con un grito al cielo que se escuchó desde Miami hasta Buenos Aires.

Cerúndolo en Miami. (Geoff Burke-Imagn Images) Cerúndolo en Miami. (Geoff Burke-Imagn Images)

Fran, el último argentino en carrera en singles (este mismo martes quedó eliminado Tomás Etcheverry), irá por el pase a la semifinal y podría hacerlo contra un rival al que conoce muy bien. Seguirá atento a lo que pase en el último duelo de la jornada, que será transmitido por ESPN 2 y Disney+: el alemán Alexander Zverev (4°) vs. el francés Quentin Halys (111°).

Entre el argentino y el teutón ya hay muchos enfrentamientos y, sorpresivamente por la posición del europeo, el duelo está muy parejo: Cerúndolo ganó tres compromisos, en tanto que Zverev se quedó con los otros tres. ¿Habrá rematch? Sin importar quién le toque, Fran dijo estar listo…

“Estoy muy contento con cómo vengo jugando esta semana, pero no terminó, quiero ir por más. Estoy jugando bien y quiero seguir. Si me toca Zverev, ya jugué seis veces, estamos tres iguales, las últimas tres me ganó él; le he sabido ganar, tengo muchos recuerdos, tiene mucha jerarquía. Los conozco a los dos, pero quiero enfocarme en mi tenis porque vengo jugando muy bien“, dijo el porteño en diálogo con ESPN.