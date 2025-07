​Francisco Cerúndolo ganó en Toronto y habrá duelo de argentinos 

Tomás Etcheverry volvió a sonreír en el cemento canadiense. El platense se impuso con autoridad en la segunda ronda del certamen de Toronto, y dio señales de estar recuperando su mejor versión tras un semestre cargado de frustraciones. En un partido donde combinó solidez desde el fondo de la cancha y precisión con su saque, El argentino dejó atrás las dudas que lo habían acompañado en los últimos torneos y se reencontró con sensaciones positivas, esas que había perdido producto de los resultados adversos.

El triunfo llega en un momento clave de la temporada, cuando el argentino necesitaba dar un golpe anímico en su gira sobre canchas duras. Después de un arranque de año prometedor, el albiceleste no logró sostener la regularidad que lo llevó al top 30 del ranking, actualmente ocupa el puesto 60, su mejor resultado fue alcanzar las semifinales en el ATP 500 de Hamburgo y su récord fue de 16 victorias y 25 derrotas. Las cinco caídas consecutivas en primeras rondas desencadenaron la desvinculación de su entrenador, Horacio De la Peña.

Para volver a tomar envión, regresó a sus raíces en Canadá. En su banco se sentaron dos personas clave en su carrera: Jerónimo Lanteri, el entrenador que lo acompañó en distintos momentos, y su papá, Fernando. Tras vencer en el debut al francés Pierre-Hugues Herbert (142°), en la segunda ronda superó al neerlandés Tallon Griekspoor (31°) en sets corridos, mostrando señales claras de recuperación en su juego.

En el inicio del encuentro, Etcheverry tuvo soltura en su juego y, tras quebrar en dos oportunidades el servicio del europeo, se adelantó rápidamente 3-0. Tuvo chances de ampliar aún más la ventaja, pero cedió su saque. Sin frustrarse, siguió luchando cada punto, empujando la pelota y buscando incomodar a su rival. Con un quiebre a su favor, se llevó el primer set por 6-4.

En el segundo parcial, el platense no bajó la guardia y mantuvo la contundencia en sus tiros, aunque Griekspoor comenzó a mostrar signos de recuperación en su juego. En el séptimo game, Etcheverry logró quebrar el servicio del neerlandés y, en el noveno, dispuso de tres puntos de partido que no pudo concretar. En el juego siguiente, al sacar para cerrar el encuentro, el argentino no logró sostener su servicio y la definición se estiró al tiebreak, donde el Retu impuso su jerarquía y selló la victoria por 7-6 (4).

Con este triunfo el platense por primera vez en su carrera consiguió alcanzar la tercera ronda en un Masters 1000 y un guiño directo al capitán del equipo argentino de Copa Davis, Javier Frana. En septiembre, la Selección Argentina de Tenis YPF enfrentará como visitante a Países Bajos por un lugar en el Final 8 que se disputará en noviembre en Bologna.

En la siguiente instancia enfrentará a su compatriota Francisco Cerúndolo (24°), debutó en la segunda fase por ser cabeza de serie, quien tuvo que trabajar más de la cuenta para vencer al español Jaume Munar (51°) con un marcador de 7-6(4), 4-6 y 6-4.

Después de que el argentino y el español se repartieran un set por lado, llegó el momento de la definición. Munar golpeó primero y quebró el saque de Cerúndolo en el tercer game, lo que parecía inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, Fran, sin mostrar su mejor versión desde lo tenístico, apeló al carácter: recuperó el quiebre en el sexto game, salvó cinco break points en el noveno y, en el décimo, aprovechó su primer match point para sellar la victoria por 6-4.

El historial en partidos del ATP Tour entre ambos es liderado por Etcheverry, con dos victorias a una. El último registro fue en el ATP 250 de Santiago 2025, con alegría para Cerúndolo.

Juan Pablo Ficovich (140°) y Facundo Bagnis (689°) se despidieron en la segunda ronda del certamen canadiense. Ambos jugadores venían desde la clasificación y habían superado el debut.

Ficovich perdió en manos del ruso Karen Khachanov (16°) por 6-4 y 6-2. Mientras que Bagnis no pudo superar al portugués Nuno Borges (42°) por 5-7, 7-6(3) y 6-2.