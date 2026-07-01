​”Francia da miedo”: la prensa internacional la ve como una candidata temible en el Mundial 

El 3-0 de Francia sobre Suecia en los dieciseisavos del Mundial 2026 no solo confirmó su clasificación a la siguiente ronda, donde enfrentará a Paraguay, sino que también generó una fuerte reacción en la prensa internacional, que prácticamente unificó el diagnóstico: Francia impone respeto y, para muchos, directamente asusta como candidato al título.

Desde España, el diario El País describió la actuación con el título “Olise y los cuatro mosqueteros de Francia abrasan a Suecia al trote”, en una lectura que remarcó la superioridad del equipo de Didier Deschamps y el rol cada vez más determinante de Michael Olise como eje creativo. El medio destacó que Francia controló el partido sin necesidad de acelerar durante los 90 minutos, dosificando esfuerzos pero marcando diferencias claras cada vez que lo hizo.

Todos se rinden ante Kylian Mbappe (AP). Todos se rinden ante Kylian Mbappe (AP).

En la misma línea, el británico The Guardian definió el encuentro como una “masterclass ofensiva”, subrayando la fluidez del ataque francés y la sensación de dominio total frente a Suecia. Para el periódico inglés, el equipo francés se mantiene como uno de los grandes candidatos al título, no solo por sus individualidades sino por la solidez colectiva que muestra en cada presentación.

En España, el diario AS sintetizó el momento del equipo con el título “Mbappé-Olise: goles y magia”, destacando la sociedad entre ambos como la gran arma ofensiva del conjunto europeo. Para el medio madrileño, Francia se consolida como uno de los principales favoritos del torneo, con una mezcla de talento individual y funcionamiento colectivo que la vuelve especialmente peligrosa.

La Cadena SER, por su parte, fue aún más directa en su análisis al titular “Francia asusta. Y mucho”. En su cobertura, el medio español subrayó la contundencia del equipo y la facilidad con la que resolvió un partido de eliminación directa, reforzando la idea de que el conjunto francés llega a los octavos en un nivel muy alto. En ese sentido, el catalán Mundo Deportivo, fue directo: “Francia da miedo”.

La noticia de Marca sobre Francia. La noticia de Marca sobre Francia.

Para Marca, de España, fue “Una superioridad que resulta obscena”. Y desarrolló: “Francia firma el primer partido de dieciseisavos sin emoción alguna, zarandeando a Suecia con doblete de Mbappé y exhibición de Olise para citarse con Paraguay en la próxima ronda”.

En Brasil, Globo Esporte fue uno de los medios más enfáticos en su análisis. El portal destacó que la actuación de Francia fue tan dominante que generó “temor en los rivales”, al punto de describir el rendimiento ofensivo del equipo como una verdadera demostración de poder. En su cobertura, remarcó que la combinación de Mbappé, Olise y el resto del ataque francés crea una cantidad de situaciones que “impacta incluso a quienes siguen el torneo de cerca”, dejando la sensación de que el 3-0 incluso pudo ser más amplio.

La portada de L’Equipe. La portada de L’Equipe.

En Francia, L’Equipe celebró la victoria con una mirada de autoridad. El principal diario deportivo del país habló de un triunfo “con control y solidez”, destacando que el equipo respondió como se espera de una selección candidata al título. Además, subrayó el rendimiento colectivo y la madurez del equipo en un partido de eliminación directa, donde Francia no sufrió y manejó los tiempos con jerarquía. La portada del diario de papel es : “Tres con potencial”.

En Le Monde lo vieron así: “Impulsados por un ataque brillante, Les Bleus dominan a Suecia y enfrentarán a Paraguay en los octavos de final”.

Con ese escenario, el equipo de Didier Deschamps llega al cruce con Paraguay envuelto en una narrativa internacional que se repite en distintos idiomas y medios: Francia no solo es favorita, sino que también es una selección que impone respeto y que obliga a todos sus rivales a jugar con un nivel máximo de exigencia.

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