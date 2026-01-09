​Francia confirmó que jugará dos amistosos ante rivales de peso a meses del Mundial 

Luego de haber vencido con superioridad a Ucrania (4-0) y Azerbaiyán (3-1) en la última doble fecha de Eliminatorias Europeas, Francia selló su clasificación al Mundial 2026> con un muy buen nivel dentro del campo de juego. No obstante, el experimentado Didier Deschamps sabe que su equipo debe jugar partidos contra rivales de mayor jerarquía para llegar en perfectas condiciones a la Copa del Mundo.

Por eso, la Federación Francesa de Fútbol no se quedó quieta y armó dos amistosos en Estados Unidos frente a contrincantes que practican un fútbol de alto vuelo: Brasil y Colombia. La FFF confirmó los encuentros en un comunicado oficial durante este jueves y señaló que los mismos se disputarán en la ventana internacional de marzo.

Los Gallos vs. Brasil: un historial desfavorable, aunque engañoso

En primera instancia, el vigente subcampeón del mundo chocará contra la Canarinha el 26 de marzo en el Gillette Stadium de Boston. Sin duda, no será una parada fácil para los franceses. Más allá de que la Verdeamarela realizó un flojo proceso clasificatorio al quedar en el quinto lugar y todavía se está reconstruyendo de la mano de Carlo Ancelotti, el Scratch cuenta con grandes figuras que pondrán a prueba a la defensa gala.

En 1998, Les Tricolores se quedaron la Copa del Mundo tras golear al combinado que viste de amarillo.

Además, el historial juega. No obstante, en este caso es bastante engañoso. Ambos conjuntos se enfrentaron 16 veces: empataron tres ocasiones, los sudamericanos triunfaron en seis oportunidades y los europeos ganaron siete duelos. Pero, los más importantes y recientes fueron para Les Bleus: Francia derrotó 3-0 a los pentacampeones en la final del Mundial 1998 y también dejó afuera al cuadro que dirige Ancelotti en los cuartos de Alemania 2006.

Los Azules vs. Colombia: una clara ventaja en los registros

Por su parte, el segundo cotejo de los de Deschamps será contra los cafeteros el 29 de marzo, en el Northwest Stadium de Washington. Claro está, tampoco será un trámite sencillo para los europeos. No en vano, la Tricolor no sólo volvió a clasificar a un torneo de la FIFA luego de ausentarse en Qatar 2022, sino que a su vez culminó tercera en las parejas Eliminatorias de la Conmebol.

Francia dominó su zona de las Clasificatorias UEFA con 16 puntos. Francia dominó su zona de las Clasificatorias UEFA con 16 puntos.

Aunque, mirando los datos, los Gallos podrán ir relajados al enfrentamiento que tendrá lugar en la capital americana: de las cuatro veces que se cruzaron, la selección francesa ganó tres partidos (encima, entre ellos el único oficial durante la Copa Confederaciones 2003) y solamente perdió uno.

