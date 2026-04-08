​Fran Cerúndolo fue de más a menos y se despidió del Masters 1000 de Montecarlo 

Francisco Cerúndolo (17°) no logró mantener el ritmo y quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo tras caer ante el checo Tomas Machac (53°) por 7-6 (2) y 6-3 este miércoles. Una derrota que sorprendió por el nivel que el argentino suele tener en el polvo de ladrillo.

El argentino había bajado al griego Stéfanos Tsitsipás —ex número 3 del mundo pero de presente muy irregular, ubicado en el 48° lugar—, en un partido que lo había reposicionado como uno de los nombres a seguir en esta gira de polvo de ladrillo. Pero el tenis no da demasiado margen.

En la siguiente ronda, el escenario cambió. Machac impuso condiciones en una hora y 50 minutos, llevó el partido a su terreno y terminó inclinando la balanza a su favor. En los números también estuvo la diferencia: Fran generó más oportunidades, pero no logró capitalizarlas, porque aprovechó solo 3 de las 13 chances de quiebre que tuvo. Del otro lado, el europeo fue mucho más efectivo (4/11).

Cerúndolo no pudo avanzar a la siguiente instancia (Foto: REUTERS). Cerúndolo no pudo avanzar a la siguiente instancia (Foto: REUTERS).

Machac, el verdugo de Fran en Montecarlo (Foto: AP). Machac, el verdugo de Fran en Montecarlo (Foto: AP).

Generó, pero no facturó

El primer set estuvo marcado por las oportunidades desperdiciadas. Cerúndolo creó varias chances de quiebre (quebró en dos oportunidades), pero no logró capitalizarlas y eso lo terminó pagando caro. Su rival, en cambio, fue mucho más oportuno: aprovechó la misma cantidad, pero manejó mejor el cierre del tie break y se quedó con el primer parcial.

En el segundo, la historia fue más lineal. Cerúndolo volvió a contar con opciones (quebró en el primer game), pero la falta de efectividad se repitió, mientras que Machac mantuvo su solidez y volvió a golpear en los momentos justos para cerrar el partido.

El actual 17 del ranking ATP intentó cambiar la dinámica apoyándose en su derecha, buscando tomar la iniciativa y romper el ritmo. Pero nunca terminó de encontrar continuidad. El de República Checa sostuvo una intensidad alta de principio a fin, con precisión y sin tantos baches, lo que terminó inclinando la balanza a su favor.

Lo que se viene

Con este resultado, el mayor de los hermanos Cerúndolo deberá dar vuelta la página rápido y enfocarse en lo que viene. La gira de polvo de ladrillo sigue cargada y no hay demasiado margen para quedarse en la caída.

El calendario ya marca el camino: Múnich, Madrid y Roma aparecen como las próximas estaciones antes de Roland Garros, el gran objetivo de la gira. Ahí, Fran buscará encontrar regularidad y sostener el nivel que, por momentos, ya demostró que tiene.

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