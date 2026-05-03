​Fórmula 2 en Miami: Nico Varrone sufrió el caos del clima y festejó Alpine 

La Fórmula 2 vivió una carrera caótica en Miami, marcada por el mal clima, los autos de seguridad y los incidentes. Y en ese contexto complicado, Nicolás Varrone no pudo repetir lo bueno del sábado: terminó 13° y se quedó sin sumar puntos.
El bonaerense, que venía de ser 4° en una entretenida Sprint -celebrada con camisetas argentinas para los mecánicos-, había largado 5° tras beneficiarse por una penalización a Alex Dunne. Incluso, antes de la largada, ya ganaba virtualmente otro puesto por una sanción a Martinius Stenshorne.
Pero nada fue sencillo. Aunque no llovía al momento de la partida, la pista estaba empapada y el spray complicaba la visibilidad. Tras varias vueltas de formación detrás del safety car, la largada fue finalmente detenida y se dio con 15 minutos de retraso.
En el arranque, Varrone intentó avanzar, pero se fue ancho en la primera curva y cayó rápidamente al 10° lugar. A partir de ahí, todo se volvió aún más enredado: hubo múltiples ingresos del auto de seguridad, primero por un toque entre Nikola Tsolov y Tasanapol Inthraphuvasak, y luego por el despiste del sueco Oliver Goethe.
Con el correr de las vueltas y las estrategias -incluyendo cambios de neumáticos en plena carrera, siempre para lluvia extrema, azules-, el argentino logró acomodarse momentáneamente en zona de puntos: llegó a ser 7°. Sin embargo, a falta de 20 minutos, llegó el golpe definitivo: en un intento de sobrepaso a Stenshorne, ambos se tocaron y quedaron atrapados junto a otro auto. El noruego abandonó y Varrone pudo seguir, pero último, con el auto dañado y además penalizado con 10 segundos.
Obligado a pasar por boxes para cambiar la trompa, su carrera quedó sentenciada. Desde ahí, solo le quedó girar hasta la bandera a cuadros para cerrar en el 13° lugar.
En la punta, la historia también tuvo giros inesperados. Kush Maini, piloto reserva de Alpine en Fórmula 1, lideró gran parte de la carrera, pero sobre el final apareció Gabriele Minì -también de la academia francesa- para superar al sueco Dino Beganovic y al brasileño Rafael Camara (los dos de las inferiores de Ferrari) y quedarse con la victoria, en un cierre frenético.
Para Varrone, fue un domingo para el olvido tras un sábado prometedor. Para Miami, en cambio, una advertencia: el clima ya condicionó a la F2… y amenaza con hacer lo mismo en la Fórmula 1.