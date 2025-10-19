​Fórmula 1: Verstappen dio un golpe de autoridad ante los McLaren 

Max Vestappen dejó en claro que si McLaren no afina la puntería, aprovechará todos los errores para seguir con chances de conseguir un nuevo título del mundo. A bordo de su Red Bull, el neerlandés mostró toda su personalidad para ganar la carrera Sprint del Gran Premio de los Estados Unidos y descontarle ocho puntos a Oscar Piastri y Lando Norris, que se tocaron en una accidentada largada que también dejó sin chances a Fernando Alonso y Nico Hulkenberg. Y más tarde, dio otro golpe de autoridad al lograr la pole position superando por dos décimas a Norris y Charles Leclerc (Ferrari).

El rendimiento de Verstappen y los errores de McLaren parecen combinarse para que el campeonato de pilotos esté mucho más abierto de lo que indican los números. Es que el neerlandés está aprovechando cada resquicio para limar la diferencia y empezar a depender de sí mismo.

El Sprint en el autódromo de Austin lo dejó en claro. Verstappen largó con autoridad y dejó que los McLaren se pelearan en la primera curva: Norris estiró el frenaje y Piastri, para no perder terreno, intentó cambiar la trayectoria y cortar por adentro. El problema es que por esa trayectoria venía Hulkenberg (y también Alonso), lo que derivó en un choque múltiple, con los dos McLaren y el español afuera y con el alemán muy retrasado después de entrar a los boxes para reponer el alerón delantero destruido. En la volteada cayó Franco Colapinto, que fue rozado por el Racing Bulls de Isack Hadjar y también tuvo que ingresar a los pits para cambiar un neumático pinchado.

Sin los rivales directos en la pista, Verstappen dominó la prueba, más allá de un intento fallido de George Russell por superarlo. Y así se llevó un nuevo triunfo, por delante del inglés y de Carlos Sainz, que completó el podio con su Williams. Más atrás sumaron puntos Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes). Pero más allá de la victoria, lo importante para Verstappen fue que achicó ocho puntos en el campeonato, para llegar a 281 contra los 314 de Norris y los 336 de Piastri.

Con el primer round ganado, Verstappen repitió el dominio en la qualy y logró una nueva pole position, que le permite ilusionarse con seguir achicando la desventaja en la carrera que se largará desde las 16. Norris lo escoltará en la parrilla, bastante más adelante de Piastri, que apenas logró el sexto tiempo por detrás de Russell y la Ferrari de Hamilton. Habrá que ver si la tendencia se acentúa o si los McLaren consiguen revertir la mala racha y, sobre todo, despejar todos los fantasmas que genera la imagen de Verstappen agrandándose en los espejitos.