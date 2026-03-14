​Fórmula 1: por la guerra no se corre en Bahrein ni en Arabia Saudita 

Lo que era un secreto a voces finalmente se confirmó: debido a la guerra que se desarrolla en Medio Oriente entre Israel e Irán, la Fórmula 1 anunció este sábado la suspensión de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita mediante un comunicado oficial.

Según informó la categoría, tras una cuidadosa evaluación de la situación en la región se decidió que las carreras previstas para abril no se disputarán. Aunque se analizaron distintas alternativas para mantener el calendario, finalmente se optó por no realizar reemplazos en esas fechas.

Además, las rondas correspondientes a Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy que estaban programadas para esos fines de semana tampoco se celebrarán. La determinación fue tomada en conjunto con la FIA y los promotores de ambos eventos.

El bombardeo en Medio Oriente forzó a cancelar los GP de Bahrein y Arabia Saudita.(Foto | REUTERS/Stringer) El bombardeo en Medio Oriente forzó a cancelar los GP de Bahrein y Arabia Saudita.(Foto | REUTERS/Stringer)

“ Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento considerando la situación actual en la región”, expresó Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, quien además agradeció a los organizadores por su apoyo y comprensión. “Esperaban con ilusión recibirnos con su energía y pasión habituales y estamos deseando volver en cuanto las circunstancias lo permitan”, agregó.

Por su parte, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, remarcó que la prioridad siempre será la seguridad. “La FIA siempre priorizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión teniendo muy presente esa responsabilidad”, señaló, al tiempo que expresó su deseo de que pronto vuelva la calma y la estabilidad en la región.

Desde Bahrein también respaldaron la determinación. El jeque Salman bin Isa Al Khalifa, director ejecutivo del Circuito Internacional de Bahrein , aseguró que apoyan plenamente la decisión y agradeció a la Fórmula 1 y a la FIA por la colaboración, al tiempo que manifestó la expectativa de volver a recibir a los aficionados cuando la categoría pueda regresar al país.

En la misma línea se expresó el príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente de la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo, quien indicó que comprenden los motivos de la suspensión del Gran Premio de Arabia Saudita previsto para abril en Yeda y reafirmó el compromiso de seguir trabajando junto a la Fórmula 1.

Franco Colapinto, y el resto de los pilotos de la parrilla, no tendrán acción en el mes de abril. Franco Colapinto, y el resto de los pilotos de la parrilla, no tendrán acción en el mes de abril.

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