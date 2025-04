​Fórmula 1: la acción en Suzuka arrancó con un palazo de Doohan 

Suzuka no disputaba nada por los puntos aún pero pareció decidida a arrancar en modo temerario el fin de semana de la Fórmula 1. Y tuvo como protagonista exclusivo del día a Jack Doohan, el rookie de Alpine que secunda a Pierre Gasly y al que sigue de cerca el argentino Franco Colapinto en esa pulseada deportiva por querer ocupar el segundo asiento de la escudería con base en Gran Bretaña. ¿Qué pasó? El australiano perdió el control de su auto en la segunda práctica libre y destrozó el monoplaza, aunque afortunadamente no sufrió mayores daños a su humanidad y según el parte médico del equipo está bien y podrá afrontar tanto la prueba 3 como la clasificación, que se disputaban al cierre de esta edición, y, luego, la carrera del domingo, programada para las dos de la mañana de nuestro país (transmiten Fox Sports y Disney+). El palazo de Doohan, sumado a sus complicadas dos apariciones anteriores en los Grandes Premios, encendió las alarmas en el mundo del automovilismo (y seguramente también en Alpine), una vez que se confirmó que el piloto estaba bien y que podía pasarse a hablar de lo meramente deportivo: ¿seguirá ocupando el segundo asiento de la escudería?

Pero volvamos al choque de Doohan. Incluso algo antes. El día había comenzado con una programación que dejaba afuera al novato de la primera práctica libre, dado que Alpine había anunciado al local Ryo Hirakawa, compañero de Colapinto en la reserva, para girar en el ensayo inicial, aquel que terminó con Lando Norris como el más veloz al volante de su McLaren. El japonés de Alpine terminó su actuación en la 12ª posición, 0.845s detrás de Norris pero aventajando a Gasly, que finalizó la prueba dos ubicaciones más atrás.

Así llegó Alpine a la prueba número dos. Con esos antecedentes se subió Doohan a su A525. No habían pasado ni diez minutos de la segunda práctica, cuando el novato australiano encaró la curva número uno del autódromo de Suzuka a plena velocidad y, prácticamente sin desacelerar, se estrelló a más de 300 kilómetros por hora contra la barrera de protección, lateralmente de lleno. La escena rápidamente hizo recordar al golpazo lateral del accidente de Max Verstappen durante el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021 (un impacto que produjo 51 fuerzas G), aunque este de Doohan todavía pareció más fuerte y fue sin dudas aún más estremecedor.

El radio del francés Isack Hadjar que venía detrás del hombre de Alpine en la pista, también le sumó preocupación al asunto. En diálogo con su equipo, las palabras del piloto de origen argelino asustaron a más de uno: “Gran, gran accidente. Bandera roja. Dios mío”.

Para alegría de todos, rápidamente empezaron a aparecer señales de lo más importante: Doohan estaba bien. El primer indicio fue la rápida respuesta por su radio cuando su ingeniero le preguntó sobre su estado tras el terrible impacto. “Estoy bien, ¿qué pasó?”, preguntó el piloto de 22 años, una respuesta que generó alivio pero abrió el horizonte de interrogantes sobre lo sucedido. El segundo indicio fue que el piloto logró salir caminando por sus propios medios acompañado por los médicos que lo asistieron una vez que lograron sacarlo del auto. En otro plano, sin dudas secundario, parecía haber quedado lo deportivo de una segunda prueba que finalmente terminó liderando el McLaren de Oscar Piastri tras los 20 minutos de pausa por la bandera roja.

Luego llegó la confirmación oficial de Alpine de que el nacido en Gold Coast estaba bien tras realizarse los chequeos médicos y, por último, llegó la palabra del propio Doohan. Las declaraciones del piloto aparecieron al fin en la web oficial de la escudería: “Primero que todo, estoy bien después del incidente. Fue fuerte, me agarró por sorpresa y aprenderé de ello. Sé que el equipo tiene un montón de trabajo por delante para reparar el auto para mañana (por el sábado), así que gracias a ellos de antemano por sus esfuerzos”.

Al mismo tiempo, el comunicado oficial le cedía también la palabra a Oliver Oakes, jefe del equipo Alpine, quien mostraba su tranquilidad de saber bien a Doohan y, ya en el plano meramente deportivo, explicaba que lo ocurrido en el circuito de Suzuka había sido un error de su piloto. “Nos sentimos aliviados de ver a Jack salir airoso de su incidente en las prácticas libres y contentos de ver que está bien después de los chequeos de precaución -explicó-. Fue un error de cálculo no cerrar el DRS en la curva 1. Es algo de lo que aprender y sé que Jack y el equipo estarán listos para mañana (por el sábado). Su equipo trabajará duro para tener el auto preparado después de los daños”.

La cuestión con el DRS -que se desactiva automáticamente al frenar- tiene una peculiaridad en la zona del circuito donde ocurrió el incidente. La curva uno de Suzuka se caracteriza por ser un giro en el cual los pilotos habitualmente no frenan sino que desaceleran, porque luego encaran la curva dos, razón por la cual desactivan manualmente el sistema de reducción de la resistencia aerodinámica, más conocido como DRS. Eso fue, justamente, lo que no hizo Doohan, según expresó Oakes. Y podría haber más. Según información del sitio deportivo Auto Motor und Sport, la cuestión habría sido peor, ya que desde allí señalan que el piloto habría probado la maniobra (no desactivar el DRS) en el simulador y habría querido llevarla a la práctica sobre la pista. “La física lo golpeó sin piedad”, fue la conclusión del medio alemán.

Aunque seguramente el equipo seguirá trabajando y analizando lo ocurrido, el panorama para Doohan es más que comprometido. Su equipo trabajaba en la noche japonesa para intentar reparar su monoplaza: de lograr hacerlo, enfrentará la clasificación en el circuito de Suzuka con apenas unos pocos giros de la práctica libre tres. Así llegará a la carrera del domingo -a las dos de la mañana de nuestro país- el novato que parece estar sintiendo la presión de ser el dueño de un asiento en la Fórmula 1 o de tener detrás suyo al argentino Colapinto, ese piloto en el que su equipo también confía y por el que le preguntaron insistentemente desde que se supo que sería parte de la reserva de Alpine.