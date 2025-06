​Fórmula 1: Colapinto y una estrategia de Alpine que no funcionó 

No fue la mejor carrera la que se vivió este domingo en la Fórmula 1 ni la que seguramente tenía en su mente Franco Colapinto en su preparación del Gran Premio de Canadá. El piloto argentino, que largó décimo y en zona de puntos, no pudo sostener su posición, sufrió con una estrategia del equipo que no funcionó y terminó 13º. George Russell, que había hecho la pole el sábado, le dio a Mercedes la primera victoria del año y sumó la cuarta de su cuenta personal en el Gran Circo.

La primera vuelta concentró el mejor momento de Colapinto este domingo y, a la vez, una escena que quizás determinaría una carrera complicada en Montreal. El argentino, que había clasificado 12º pero largó décimo por las penalizaciones del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y del francés Isack Hadjar (Racing Bulls), tuvo una buena partida que le permitió adelantar a Alex Albon (Williams). Pero esa maniobra, que mostró la fiereza del pilarense al volante, no fue acompañada por la buena fortuna: el tailandés peleó con el argentino entre curva y curva por recuperar su posición, se fue afuera de los límites del circuito y, cuando regresó, dejó casi sin pista a Colapinto, quien debió llevar a su Alpine contra el pasto para no recibir la embestida del Williams. El que aprovechó ese violento ataque de Albon, al límite, fue Nico Hulkenberg (Kick Sauber), quien había largado detrás del pilarense y logró sobrepasar a ambos mientras luchaban por la posición.

Ese fue un primer quiebre de la carrera del argentino en su estreno en el circuito Gilles Villeneuve. El otro llegaría en la vuelta 14, cuando lo llamaron a boxes: Colapinto, entonces, iba décimo y, con Max Verstappen delante (fue el primero en parar), se ubicaba a casi cuatro segundos de distancia de Hulkenberg. Aparentaba ser una parada demasiado presurosa o el primer paso en una clara estrategia de doble detención. La decisión de llamar al pilarense para cambiar los neumáticos (largó con los de compuesto medio y luego puso los duros), posiblemente, tuvo que ver con las expectativas de duración de los mismos que estableció Pirelli, el proveedor oficial de neumáticos para este Gran Premio. En diálogo con ESPN antes de la carrera, de hecho, Mario Isola, director de la famosa marca de neumáticos, expresó que la mejor estrategia era una de dos paradas (“medio-duro-duro, la mejor opción”, en referencia a los compuestos) porque una única detención les haría perder rendimiento.

La estrategia de otros equipos, sin embargo, estuvo lejos de seguir tales recomendaciones. Por planificación previa o por decisiones motivadas al ver lo que sucedía en la pista una vez comenzada la acción (o por una mezcla de ambas), hubo escuderías que hicieron su apuesta por una única parada. Entre ellas, lo hicieron Haas con Esteban Ocon y Williams con Carlos Sainz: ambos largaron con neumáticos de compuesto duro y pararon recién en la vuelta 57 por primera vez, ambos llegaron a los puntos (terminaron 9º y 10º). Esas estrategias obligaron al piloto argentino -que tras su detención quedó 19º- a pelearla desde el fondo con un auto que -él mismo después analizaría- no tiene tanto rendimiento con el aire sucio del tráfico.

A eso, además, se le sumó una mala detención de su Alpine (los mecánicos tardaron 3,4 segundos) y un buen trabajo hecho por el brasileño Gabriel Bortoleto, quien ayudó a su compañero Hulkenberg retrasando al argentino durante 10 giros antes de hacer su propia parada en la vuelta 49. El rendimiento del Sauber del piloto alemán (que tuvo una estrategia similar a la de Colapinto en boxes, parando solo cinco giros después que él y forzados ambos a una sola detención) fue notablemente superior al del argentino: si en la vuelta 35 los separaba menos de un segundo de diferencia, luego Hulkenberg logró varios sobrepasos para finalizar octavo la carrera y el monoplaza del pilarense, en cambio, empezó a perder ritmo sobre el final de la carrera y fue adelantado por varios pilotos en los últimos diez giros.

“Una tarde difícil para nosotros. Y, ciertamente, no lo que esperábamos ni deseábamos”, expresó Colapinto una vez finalizada la acción en Montreal. Además, aportó a su análisis: “Salimos bien desde la décima posición de la parrilla y tuve un buen comienzo de carrera. A partir de ahí el objetivo es sumar puntos, pero no tuvimos mucha suerte con la estrategia y al encontrarnos tráfico, lo que afectó nuestra carrera. Una pena. Creo teníamos un buen auto para trabajar en aire limpio, pero después en aire sucio se complicó. A enfocarse en lo que viene”. El pilarense rescató el trabajo hecho el sábado en la clasificación: “Es una pista difícil, esperábamos que fuera un desafío para nosotros. Estoy contento con el progreso que he logrado durante el fin de semana a pesar del resultado final y quiero seguir así en Austria”. Además de lo deportivo, una noticia impactó al equipo en pleno Gran Premio, cuando se conoció la dimisión de Luca de Meo al frente del Grupo Renault que es dueño de la escudería Alpine.

Más allá del andar de Alpine (Gasly finalizó 15º) y del argentino, lo que aconteció en Montreal sí que hizo sonreír a algunos. Los que más festejaron fueron los integrantes del equipo Mercedes, que celebraron la victoria de Russell y, además, vieron ganarse un lugar en el podio por primera vez a Andrea Kimi Antonelli, el novato de la escudería. Mientras que el británico se tomó revancha de lo ocurrido el año pasado en Canadá (cuando había hecho la pole y Verstappen le arrebató el triunfo), el italiano cerró una gran actuación tras una excelente largada, en la cual adelantó ni más ni menos que al líder del campeonato, Oscar Piastri. La escudería alemana se anotó su primera victoria del calendario y cosechó valiosos puntos que le permitieron desplazar a Ferrari en el campeonato de constructores y ubicarse segundo.

Verstappen, por su parte, se quedó con la segunda colocación y arrimó unas unidades que valen en la lucha de los candidatos al título. Y si no fue el mejor domingo para Alpine, tampoco lo fue para McLaren. La escudería que lidera el torneo no encontró su mejor versión en Canadá -allí donde históricamente es el equipo más ganador- y, como si fuera poco, un duelo final entre sus pilotos por la cuarta posición hizo estrellarse contra un muro al auto de Lando Norris y lo dejó sin la posibilidad de sumar puntos. No fue un gran espectáculo el que ofreció la máxima en Canadá ni fue la carrera que imaginaban los fanáticos de Colapinto para el argentino, que ahora tiene dos semanas para trabajar junto a su equipo y poner todo a punto para el próximo capítulo de la temporada: el Gran Premio de Austria.