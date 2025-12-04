​Flamengo, campeón del Brasileirao cuatro días después de levantar la Libertadores 

Mareado de tantas vueltas. Copado a más no poder. Flamengo volvió a demostrar que es el mejor equipo del continente, incluso con el desgaste lógico que traía: cuatro días después de ganar la Libertadores, derrotó 1-0 al Ceará y se consagró campeón del Brasileirao, dado que mantuvo los cinco puntos que le llevaba a Palmeiras (hizo lo suyo y venció a Atlético Mineiro) y solo resta una fecha.

Lo curioso (o no tan curioso a esta altura) es que Filipe Luis puso en cancha este miércoles a la noche a los mismos 11 que vencieron al Verdao en Lima el sábado. Sí, a pesar de los festejos, ninguno descansó. Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Samu Lino; y Bruno Henrique fue el equipo de gala en ambos partidos.

Este miércoles, la diferencia en el marcador fue bastante más escueta de lo que marcó el juego: el corto 1-0, que llegó gracias a una muy buena definición de Samu Lino picándosela al arquero a los 37′ del primer tiempo, no fue el reflejo de los más de 15 remates que intentó el Fla y el 75% de posesión que tuvo ante este equipo que quedó a un punto del descenso (15°, por encima del Fortaleza de Palermo).

Samu Lino festeja el gol que marcó la diferencia contra Ceará (Reuters). Samu Lino festeja el gol que marcó la diferencia contra Ceará (Reuters).

Así, el Fla cierra una campaña arrolladora: con la última fecha por disputarse, acumula 78 puntos, producto de 23 triunfos, nueve empates y cinco derrotas, con 75 goles a favor y 24 en contra. Además, a principio de año había ganado el Estadual y la Supercopa, por lo que al menos terminará el 2025 con cuatro títulos.