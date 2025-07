​Final del Mundial de Clubes: la curiosidad de un partido que tendrá dos argentinos  

El Chelsea y el París Saint Germain disputarán la final del Mundial de Clubes este domingo desde las 16 horas, en el estadio MetLife de New Jersey. En caso de empate, habrá un alargue de 30 minutos y, de ser necesario, penales para definir al primer campeón de esta nueva edición de 32 participantes.

Hay muchas expectativas en Estados Unidos por este cruce histórico entre dos equipos europeos, especialmente por la presencia de las figuras del PSG. Todavía quedan entradas a la venta que oscilan entre los 279 y los 2721 dólares, según la ubicación de cada una. La capacidad del estadio alcanza los 82.500 espectadores, aunque habrá algunos lugares vacíos a la hora del comienzo de la final, ya que pocos ingleses viajaron hacia Norteamérica. Los que mas hinchas llevaron durante el torneo fueron Boca, River y los conjuntos brasileños.

Chelsea fue sumando experiencia y cuenta con tres sudamericanos titulares: Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Joao Pedro, que costó casi 64 millones de euros. Se mantiene constante bajo el liderazgo de Cole Palmer y el brasileño recién llegado. Con un rendimiento sólido y mentalidad ganadora, los “Blues” se preparan para enfrentarse a uno de los grandes del fútbol europeo. En la fase de grupos, sin algunos de sus titulares, perdió 3-1 frente a Flamengo, y en los cuartos de final venció con lo justo 2-1 a Palmeiras, luego de un error del arquero Weverton en el segundo gol. El equipo viene de dejar en el camino al Fluminense, mostrando por momentos pasajes de buen fútbol, pero es un conjunto intermitente en su juego y eso deja muchas dudas.

El PSG, por su parte, es el equipo que mejor juega en el mundo. El vigente campeón de la Champions League cuenta con jugadores de muy buen pie, y un mediocampo que presiona en todos los sectores de la cancha. Todos trabajan en función del equipo, con ataque y defensa en bloque. Tiene volantes con llegada al gol y con mucha velocidad por los costados, especialmente por la izquierda con el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, siendo una de las figuras del torneo, y Ousmane Dembélé por derecha.

El París viene de golear 4-0 al Real Madrid en semifinales y marcó historia, ya que es el primer club en ganarle a la “Casa Blanca” en competencias internacionales tres veces por al menos tres goles de diferencia: 4-1 el 18 de marzo de 1993 (Copa de la UEFA), 3-0 el 18 de septiembre de 2019 (Champions League) y 4-0 el 9 de julio de 2025 (Mundial de Clubes).

Los únicos argentinos que podrían levantar la Copa son Enzo Fernández y Aaron Anselmino, ambos futbolistas del equipo inglés. El mediocampista, de 24 años, podría integrar el podio con dos compatriotas más, que hasta ahora han levantado la Copa del Mundo con la Selección Nacional en Qatar 2022, y con sus clubes en un Mundial. Por ahora, Lionel Messi se consagró con el Barcelona en el 2009, 2011 y 2015. En la primera, marcó con el pecho el tanto agónico ante Estudiantes de La Plata (2-1). En la segunda, bailó al Santos (4-0) con dos golazos. Y, en la tercera, colaboró con un tanto al 3-0 contra River. El segundo es Julián Alvarez, quién gritó campeón con el Manchester City en el 2023. El cordobés, de Cachín, entró en el 3-0 de la semifinal ante el Urawa Red Diamonds de Japón, y fue titular con dos goles en el 4-0 de la final ante Fluminense.

Para al ex marcador central boquense, sería su primer título, ya que no pudo coronarse campeón en su país. En el elenco londinense, Anselmino sumó dos minutos en los Estados Unidos e integró el banco de suplentes en la mayoría de los partidos. En París no hay argentinos.

De cara al partido decisivo, el Chelsea podrá contar con el marcador central Levi Colwill, que regresa tras cumplir una sanción que le impidió disputar el último partido, y es probable que forme dupla en el centro de la defensa junto a Trevoh Chalobah. En tanto, Liam Delap también estará para volver tras cumplir su sanción, aunque, dado los dos goles de Pedro, podría esperar su turno en el banco de suplentes. Por otra parte, el defensa Reece James está luchando por recuperarse a tiempo para volver a la titularidad, tras salir desde el banco en la victoria sobre el Fluminense, mientras que Moisés Caicedo sufrió una lesión en el tobillo al final de ese partido que pone en duda su participación.

Luis Enrique, en cambio, volverá a contar con los defensores Willian Pacho y Lucas Hernández, quienes habían sido baja contra el Madrid por sanción. Probablemente, Lucas Beraldo seguirá junto al capitán Marquinhos en el centro de la defensa. El trío del centro del campo formado por Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz, así como los delanteros Desire Doué y Kvaratskhelia que fueron titulares en los cuatro últimos partidos, sigan siéndolo en su séptimo partido.

El Chelsea llega con una buena racha, ya que de los últimos 14 partidos perdió uno solo, frente a Flamengo, en la segunda fecha del torneo. El conjunto de Londres llegó a disputar esta competencia tras haberse consagrado en la Conference League, ganándole en la final al Betis 4-1. Este torneo es el tercer certamen europeo en importancia, y el Chelsea es el único de ese continente que ganó los tres títulos, junto con la Champions League y la Europa League.

Por su parte, el París Saint Germain ganó diez de sus últimos 11 encuentros entre todas las competiciones, con un promedio de 2.9 goles (sólo perdió 1-0 ante Botafogo). El campeón francés venció en siete de los ocho juegos recientes, todos con la valla invicta. Es más, en diez de los últimos 12 cotejos convirtió dos o más goles en cada compromiso. Además, ganó este año la Supercopa de Francia en enero, la Liga en abril, la Copa de Francia y la Champions League en mayo. Jugará la Supercopa de Europa en agosto, y la Copa Intercontinental en diciembre. Y también hará historia en su país, ya que se convertirá en el primer equipo francés en jugar una final del Mundo.

El partido también plantea un duelo generacional. El Chelsea es el segundo plantel en promedio de edad más bajo del torneo, con 22,74 años, detrás del austriaco Red Bull Salzburgo (21,9). Con 27 años cada uno, el portero Robert Sánchez y el atacante francés Nkunku, son los de mayor edad de una formación inglesa con una mayoría ubicada en la franja de entre 20 y 25. Con menos jugadores experimentados, la ventaja para el Blue debería pasar por la mayor capacidad física de esa juventud para absorber el desgaste de una temporada importante, con 70 partidos jugados. En el plantel cuenta con Josh Acheampong de 19 años, siendo es el más joven del grupo.

El plantel del PSG, siguiendo la misma línea, es el tercer más bisoños, con un promedio de 23,1 años. El más grande es el brasileño Marquinhos, con 31 años, e Ibrahim Mbaye el más joven, con 17. Pero cuenta con jugadores más experimentados respecto a su rival, y debería sacar ventaja de ello. Además, es un equipo aceitado y viene envalentonado al eliminar a Real Madrid.

En el entretiempo, habrá un espectáculo musical. En los 15 minutos de descanso, los espectadores desde sus casas, y los que estarán presentes en el MetLife, podrán ver en concierto a J Balvin, Doja Cat y Tems. “De Medellín al MetLife, es un honor poder encabezar el primer espectáculo del descanso de la final del Mundial de Clubes FIFA. Es un momento histórico: para mí, para la cultura latina y para todos los niños que sueñan en grande”, declaró el colombiano J Balvin con respecto a su participación en este show.

Por último, el ganador del torneo percibirá 40 millones de la moneda estadounidense, mientras que el subcampeón 30 millones. El campeón embolsará en total 100 millones de dólares, lo que equivale a los partidos ganados y empatados en la fase de grupos, más el monto acordado previamente por su participación.