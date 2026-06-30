​FIFA se pronunció tras la denuncia por presunta violación contra el capitán de Cabo Verde 

El viernes, Argentina y Cabo Verde se enfrentarán en los 16avos de final de la Copa del Mundo. Mientras el equipo de Lionel Scaloni quiere seguir firme en la defensa del título, el conjunto africano afrontará uno de los partidos más importantes de su historia, con la ilusión de dar otro golpe. Pero en la previa del duelo, lo que quedó en el centro de la escena mediática poco tiene que ver con cuestiones deportivas: Ryan Mendes, capitán y uno de los máximos referentes de Cabo Verde, está siendo investigado tras una denuncia por presunta violación.

La investigación se inició luego de una presentación realizada por una mujer brasileña que trabajó como intérprete de la delegación caboverdiana durante un triangular de amistosos disputado en Nueva Zelanda, a fines de marzo.

Con 22 goles, es el máximo artillero de Cabo Verde. Con 22 goles, es el máximo artillero de Cabo Verde.

Según la acusación, el hecho habría ocurrido el 27 de ese mes en el hotel donde se alojaba el seleccionado africano, tras un encuentro frente a Chile. La denuncia -formalizada el 10 de abril en Auckland- incluyó diversos elementos probatorios, entre ellos fotografías de diversas lesiones, un informe clínico y registros de cámaras de seguridad.

Ante la repercusión del caso, FIFA emitió un cauteloso comunicado en el que confirmó que sigue de cerca la situación y mantiene contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. El organismo sostuvo que “toma con la máxima seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada”. Sin embargo, evitó confirmar si abrirá un proceso disciplinario contra el futbolista: “Los órganos judiciales independientes de la FIFA no hacen comentarios sobre las denuncias que pueden o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso sobre supuestos casos”.

Mendes festejando con Vozinha la clasificación a 16avos. Mendes festejando con Vozinha la clasificación a 16avos.

Por el momento, ni la Federación Caboverdiana de Fútbol ni el propio Mendes realizaron declaraciones públicas sobre la denuncia. Tampoco existe, hasta el momento, ninguna sanción vigente ni indicios de que el capitán pueda perderse el encuentro del viernes frente a la Selección.

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