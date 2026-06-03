​FIFA confirmó la indumentaria de la Selección Argentina para la fase de grupos 

A una semana y monedas del arranque del Mundial, las selecciones van ultimando detalles para sus respectivos debuts. En ese marco, la FIFA reveló un detalle para nada menor, especialmente para los cabuleros: ya están definidos los uniformes que utilizará cada país en los tres partidos de la fase de grupos, incluyendo a la Argentina, claro.

Por lo pronto, la Scaloneta ya sabe que lucirá su indumentaria titular en el debut contra Argelia, el 16 de junio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Camiseta celeste y blanca tradicional para el estreno, con pantalones y medias azules claros. En este match, el arquero estará vestido de naranja.

Para el segundo duelo, el lunes 22 vs. Austria en el AT&T Stadium de Dallas, la equipación de la Selección será igual a la del debut. No obstante, el uniforme del arquero será el verde, mismo color que usó el Dibu Martínez en la final 2022 vs. Francia.

Finalmente, ante Jordania (sábado 27/6 en el AT&T Stadium), será el momento del estreno para el uniforme suplente. Al igual que en Qatar, en el tercer partido de la fase de grupos, la Selección se vestirá de azul con pantalones y medias negras. Y el arquero volverá a cambiar de atuendo y se vestirá íntegramente de amarillo.

La indumentaria de la Selección en la fase de grupos

Los uniformes que usará la Selección en la fase de grupos. Los uniformes que usará la Selección en la fase de grupos.

Los uniformes que usará la Selección en la fase de grupos. Los uniformes que usará la Selección en la fase de grupos.

Los uniformes que usará la Selección en la fase de grupos. Los uniformes que usará la Selección en la fase de grupos.

​