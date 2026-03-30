​Fiesta en Mendoza: Godoy Cruz venció a Maipú y se acercó a la cima 

No es una clásico pero tuvo un sabor especial. En el interzonal de la Primera Nacional, Godoy Cruz y Deportivo Maipú armaron una fiesta en un Malvinas Argentinas que contó con público de ambas parcialidades. Sin embargo, el que se quedó con todas las miradas fue el Tomba, que logró una gran victoria para estirar su invicto en la temporada y quedar a un punto de Morón, Colón y Racing de Córdoba, los punteros de la Zona A.

Lejos de las dudas de las primeras fechas del campeonato (tuvo tres empates al hilo), el equipo pudo desprenderse de los temores y continúa con su buen andar. Dominó, fue superior y acorraló a un Cruzado que sigue sin reaccionar en este 2026, ya que sumó su tercera derrota de manera consecutiva (venía de caer frente a Midland y Atlanta) y se encuentra bien cerca del fondo del grupo B.

La expulsión de Nicolás Fernández en la agonía del primer tiempo le hizo mucho más fácil la tarea a Godoy Cruz. Es que sacó provecho de la superioridad numérica en el complemento y golpeó rápidamente a través de la pelota parada. Lucas Arce metió un buen córner y Vicente Poggi la agarro de volea para quedarse con el triunfo y quedar como escolta.

La señal de la Godoy Cruz.

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