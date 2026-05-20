​Fecha 5 de la Libertadores: resultados, posiciones y los 2 argentinos clasificados a octavos de final 

Se juega la quinta fecha de la Copa Libertadores, una jornada clave para la definición de la fase de grupos. En el primer turno de este martes, Rosario Central goleó por 4-0 a Universidad Central de Venezuela y se clasificó a octavos de final.
También este martes, Platense visita a Independiente Santa Fe y Boca recibe a Cruzeiro en la Bombonera.
Este miércoles, por su parte, Estudiantes (6) visita nada menos que a Flamengo (7): en el Maracaná, el Pincha buscará sumar a la espera de una definición del partido suspendido entre Independiente Medellín (4) y los brasileños en Colombia.
A la misma hora, Lanús (6) tiene una visita vital en la altura de Quito, ante la Liga (6). Ya va a saber lo que ocurrió entre Always Ready (3) y Mirassol (9), que este martes juegan en Paraguay.
Finalmente el jueves, Independiente Rivadavia (10) ya se aseguró el primer puesto antes de visitar a La Guaira (3). Lo logró por la victoria de Fluminense (5) ante Bolívar (5).
Los clasificados a octavos de final
Independiente Rivadavia y Rosario Central.
Resultados de la fecha 5
- Coquimbo 3 ( M. Fernández, C. Zavala y N. Johansen) -D. Tolima 0
- Fluminense 2 (L. Acosta y J. Kennedy)-Bolívar 1 (C. Melgar)
- 21: Always Ready-Mirassol (Fox Sports 3, DGO y Disney + Premium)
- Arbitro: José Burgos (Uruguay). VAR: Andrés Cunha.
- 21.30: Boca-Cruzeiro (Fox Sports, Telefé, DGO y Disney + Premium)
- Arbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). VAR: Angel Arteaga.
- 23: Independiente del Valle-Libertad (Fox Sports 2, DGO y Disney + Premium)
- Arbitro: Anderson Daronco (Brasil). VAR: Pablo Goncalves.
Miércoles 20
- 19: Nacional-Universitario (Fox Sports, DGO y Disney + Premium)
- Arbitro: Darío Herrera (Argentina). VAR: Hernán Mastrángelo.
- 21.30: Flamengo-Estudiantes (Fox Sports, DGO y Disney + Premium)
- Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay). VAR: Leodán González.
- 21.30: Liga de Quito-Lanús (Fox Sports2, DGO y Disney + Premium)
- Arbitro: Andrés Rojas (Colombia). VAR: Mauricio Pérez.
- 21.30: Palmeiras-Cerro Porteño (Fox Sports 3, DGO y Disney + Premium)
- Arbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina). VAR: Hécto Paletta.
- 23: Cusco-Independiente Medellín (Disney + Premium)
- Arbitro: Fernando Vejar (Chile). VAR: Nicolás Millas.
- 23: Junior-Sporting Cristal (Disney + Premium)
- Arbitro: Leandro Rey Hilfer (Argentina). VAR: Jorge Baliño.
Jueves 21
- 19: La Guaira-Independiente Rivadavia (Fox Sports, DGO y Disney + Premium)
- Arbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay). VAR: Antonio García (Uruguay).
- 21.30: Peñarol-Corinthians (Fox Sports 2, DGO y Disney + Premium)
- Arbitro: Piero Maza (Chile). VAR: Juan Lara.
- 21.30: U. Católica-Barcelona (Fox Sports, DGO y Disney + Premium)
- Arbitro: Juan Benítez (Paraguay). VAR: Ulises Mereles.