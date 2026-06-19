​Fallo a favor de la AFA: sin veedores y la IGJ se queda afuera 

La Cámara Nacional en lo Civil avaló este jueves el cambio de domicilio de la AFA, desde el histórico edificio de la calle Viamonte en CABA a Pilar, y anuló una resolución del Ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques, que había designado veedores por 180 días en la entidad madre del fútbol argentino.

El Tribunal, integrado por Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Converset, determinó que desde ahora los controles pasan a manos de la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, con lo que dio validez a lo resuelto en la Asamblea de 2024 de pasar la sede a Pilar, y se queda afuera la Inspección General de Justicia (IGJ). Esto se definió menos de 48 horas después del triunfo de la Selección Argentina, 3 a 0 ante Argelia, en el debut por el Mundial 2026.

Recordar: Claudio Tapia, presidente de la AFA, es titular del Ceamse por designación de Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, dice el fallo. Y se fundamenta en que este mismo Tribunal había determinado la nulidad de la resolución de la IGJ de declarar la nulidad de la Asamblea del 17 de octubre de 2024, la misma en la que Tapia consiguió el apoyo de los clubes para anular los descensos de ese año (el torneo de Primera pasó de 28 a 30 equipos).

También, se asegura que no hubo incumplimiento de la AFA de las normas correspondientes. “Es pertinente señalar que los actos administrativos gozan de una presunción de legitimidad, la cual se ve acrecentada en casos como el presente, donde quien solicita una respuesta jurídica del Estado ni siquiera se detiene a atacar el acto administrativo por medio del cual la Administración Pública explica las razones fácticas y jurídicas por las cuales no habrá de procederse al pago del premio reclamado en autos”, se argumentó.

“La IGJ se erigió por encima de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas desatendiendo no sólo un acto administrativo válido (…) sino, a su vez, llevando a cabo facultades revisoras y/o fiscalizadoras sobre su par”, afirmó el Tribunal. Negó que un acto administrativo pudiera ser fiscalizado por dos jurisdicciones.

Vale recordar que cuando Mahiques confirmó los veedores, hubo una renuncia, la del abogado Agustín Ortiz de Marco. Nunca se conocieron públicamente los motivos de su determinación.

Daniel Vitolo, titular de la IGJ hasta la asunción de Mahiques, habló con el sitio web de Clarín tras conocerse la determinación judicial: “Es una burla a la población”.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, cuando declaró ante la Justicia en la causa por evasión. Claudio Tapia, presidente de la AFA, cuando declaró ante la Justicia en la causa por evasión.

Esta determinación de la Cámara no tiene vinculación con la causa por evasión de aportes por las cuales están procesados Tapia, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, Víctor Blanco (ex secretario general), Cristian Malaspina (actual secretario) y Gustavo Lorenzo, gerente de la AFA.

Tampoco, en la causa por la mansión de Pilar. La Justicia analiza si la propiedad cotizada en 16 millones de dólares fue adquirida mediante una estructura de presuntos testaferros vinculados a Toviggino y si existieron posibles maniobras de lavado de dinero.

Otro frente judicial para Tapia y Toviggino es por lavado de dinero. El fiscal federal Pedro Simón promovió la acción penal por presunto lavado de activos contra los dos hombres fuertes de la AFA y otras 26 personas vinculadas a la investigación.

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