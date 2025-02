​Fabbiani se despidió de Riestra con una carta emotiva 

La derrota ante Sarmiento de Junín fue el último partido de Cristian Fabbiani al frente de Deportivo Riestra. El técnico, de gran campaña en el club, será entrenador de Newell’s tras la destitución de Mariano Soso por malos resultados.

El exdelantero se despidió con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Por otro lado, Gustavo Benítez asumió como nuevo técnico del conjunto que está disputando su segunda temporada en la Primera División.

Pese a que expresó tener “fuerzas y convicción para seguir” luego de la derrota en el clásico rosarino ante Central, las horas de Soso en Rosario estaban contadas. La dirigencia arregló su desvinculación el lunes, ya con la oferta de Fabbiani aceptada.

El oriundo de Ciudad Evita comenzó su carrera como entrenador en Fénix, pasó por Riestra cuando estaba en la Primera Nacional, dirigió a Deportivo Merlo y volvió al equipo de Bajo Flores a principios de 2024. En su segundo ciclo allí hizo una gran campaña, acumulando 13 victorias, 17 empates y 15 derrotas. El año pasado alejó al equipo de los últimos puestos de la tabla anual, mientras que en el Apertura 2025 lo dejó en el quinto puesto de la zona B luego de seis jornadas.

“Hoy me toca despedirme de este hermoso club que fue mi casa durante tanto tiempo: Deportivo Riestra. Gracias. Quiero agradecerle en especial a Víctor (Stinfale), que fue el primero en confiar en mi trabajo cuando nadie más lo hacía y fue el que me impulsó en mi carrera como director técnico en Primera División. Gracias a Diego Figueroa, el mánager del club, que siempre estuvo a mi lado y en cada detalle que necesite para estar cómodo en el club. Gracias a todos los dirigentes y a toda la gente que trabaja en La Candela sin parar para que Riestra siga creciendo como institución. Gracias a los utileros por tanta dedicación en el día a día. Gracias a la gente y al hincha por apoyar en cada partido a este equipo, y por último gracias a ellos, a los jugadores, que son y fueron los protagonistas de mi paso por el club. Son un grupo de excelentes personas que lo dejan todo en cada entrenamiento y en cada partido, no siento más que orgullo por ustedes y les deseo el mayor de los éxitos siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Cristian ‘El Ogro’ Fabbiani”, expresó el DT.

