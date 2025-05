​F1: El jefe de Alpine renunció y asumirá Briatore 

No hay tranquilidad en Alpine. Y, sin embargo, cuando se creía que quien no tenía paz era el joven piloto Jack Doohan, ante los rumores cada vez más fuertes sobre un debut del argentino Franco Colapinto en reemplazo suyo para el próximo Gran Premio de la Fórmula 1, una bomba informativa explotó este martes evidenciando que es toda la escudería en su conjunto la que está viviendo un sismo deportivo. ¿Qué pasó? Un breve comunicado oficial anunciando que Oliver Oakes renunció a su posición de director del equipo y que entonces Flavio Briatore, el principal impulsor del pilarense en Alpine, asumirá las responsabilidades hasta ahora ocupadas por el británico.

“BWT Alpine Formula One Team anuncia la renuncia de Oliver Oakes como Director del Equipo. El equipo ha aceptado su renuncia con efecto inmediato. A partir de hoy, Flavio Briatore continuará como Asesor Ejecutivo y asumirá las funciones que anteriormente desempeñaba Oliver Oakes”, inicia el escueto comunicado, que finaliza: “El equipo le agradece a Oliver su esfuerzo desde su incorporación el verano pasado y su contribución para asegurar el sexto puesto en el Campeonato de Constructores de 2024. El equipo no hará más comentarios”.

Los rumores, que empezaron a hacerse cada vez más fuertes desde el abandono de Doohan en el Gran Premio de Miami (cuando el australiano pinchó en la primera vuelta y no pudo completar la carrera), parecían incidir solamente en el joven piloto, pero al parecer han atravesado al interior de la estructura de Alpine. Sin posibilidades próximas de un esclarecimiento sobre la renuncia de Oakes, desde afuera de Alpine todo indicaría que pudo haberse tratado de posiciones irrenconciliables entre Oakes y Briatore en torno a qué hacer con el segundo asiento de la escudería anglofrancesa. Y es que si bien el empresario italiano aseguró en la previa de la carrera del domingo en Miami que Colapinto sería reserva en Imola (el próximo Gran Premio, de Emilia Romagna), lo cierto es que son bien conocidas la predilección que Briatore siente por el argentino y el fuerte sostén que Oakes significaba para Doohan. Ahora, con la salida del británico, la decisión de qué hacer con el segundo asiento de Alpine será, prácticamente, toda de Briatore. Según el medio especializado The Race, a modo de explicación de lo sucedido, Oakes habría renunciado como consecuencia de que se le comunicara a Doohan que no correría en Imola.

Lo concreto es que la noticia de la renuncia del jefe de Alpine llegó en otro día bien lleno de especulaciones sobre el posible debut de Colapinto en reemplazo de Doohan. Y es que no solo se viralizaron videos de un monoplaza de la escudería probando en el autódromo de Zandvoort, en los Países Bajos, sino que también apareció por las redes sociales una imagen de Colapinto en el mismo municipio neerlandés. Y si bien luego de la renuncia de Oakes es posible que la escudería anglofrancesa busque mantener un perfil bajo, también es cierto que la realización de estas pruebas TPC (“Testing of Previous Cars”) obligarían a Alpine a retrasar cualquier anuncio oficial sobre el regreso de Colapinto al Gran Circo en Imola; lo más probable es que la intención sea que el pilarense sume más kilómetros de ensayos antes de anunciarlo como el segundo titular que acompañará a Pierre Gasly, el piloto indiscutido de la escudería.

Era evidente que Doohan -que sumó cero puntos y dos abandonos en sus seis fechas de acción de este calendario- estaba en la cuerda floja. Lo que sorprendió fue la renuncia de Oakes, la bomba que este martes explotó al interior de la escudería. Pero lo que hoy por hoy está más que claro es que a Alpine no le vendría nada mal un anuncio oficial con definiciones concretas para bajar el rugido de rumores y habladurías en torno a sus pilotos, uno de los cuales deberá tomar el fierro caliente de este segundo asiento en el próximo Gran Premio de la Fórmula 1.