​Expulsaron a Mastantuono y Real Madrid perdió de local contra el modesto Getafe 

Real Madrid no puede salir de su irregularidad en esta temporada. Si bien la semana anterior logró meterse en los octavos de final de la Champions League, este lunes sumó su segunda derrota en fila en la liga española. De local en el Bernabéu, perdió 1-0 ante el Getafe de Luis Vázquez (el ex Boca fue titular). Así, quedó a cuatro puntos del líder Barcelona. Franco Mastantuono entró en el ST y vio la roja a poco para el final.

El Merengue se mostró muy dependiente de Vinicius en muchos pasajes del partido. No le encontró la vuelta a un rival que sacó la ventaja gracias a un bombazo de Martín Satriano cuando iban 39 minutos del primer tiempo. Descontentos con el funcionamiento del equipo, los hinchas del Real silbaron al equipo al retirarse del campo de juego en el descanso.

Getafe, que contó en defensa con Zaid Romero (ex Estudiantes) y Sebastián Boselli (el uruguayo que jugó en River y en el Pincha), aguantó bien las búsquedas de gol del local. Tampoco le sobraron ideas al Real. Mastantuono había alternado buenas y malas en su ingreso (con un remate al arco sacado por el arquero David Soria) hasta que vio la tarjeta colorada en el cuarto minuto adicional por exceso verbal hacia el árbitro. Primera expulsión desde su llegada a España en una temporada que no viene siendo positiva para él.

Video: ESPN