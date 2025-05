Exitosa noche de kick boxing en Cutral Co

En el marco de la 31° evento de “Cutral Co es más Deportes de Combate”, se llevó a cabo con gran éxito la Novena Edición de Combates de Kick Boxing, ante un Gimnasio Municipal colmado de aficionados y fanáticos del deporte.

La velada contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco, concejales y miembros del ejecutivo municipal.

En la modalidad MMA Profesional, se destacó Nicolás Blanco, del Team El Bolsón (Río Negro), quien se impuso por knock out.

En Kick Boxing Categoría Ligero, el combate entre Ornella Ferreyra y Brisa Parada finalizó en empate.

Otro de los triunfos destacados en la misma categoría fue el del debutante Miguel Acuña, representante de la Academia Vázquez.

En Categoría Medio Ligero, el vencedor fue Matías Benavídez, mientras que en Superwelter, el debutante Joaquín Agüero (también de la Academia Vázquez) se alzó con la victoria.

Finalmente, Damaris Correa se consagró ganadora en Categoría Ligero.

Maicol Quezada representante de academia Vázquez finalizó en empate.

Santiago La Furia Garrido, dio una gran victoria por decisión unánime, dando su primer paso por K1 SEMIPROFESIONAL.

Durante la velada, el Intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, expresó: “el deporte brilla en Cutral Co. Es importante que los jóvenes se involucren. Esta es una disciplina particular y la gente es muy apasionada”.

El Intendente de la Ciudad de Cutral Co también destacó el rol de la Academia Vázquez en el crecimiento del deporte en la ciudad: “ellos son los precursores, los promotores y organizadores de este evento. Estamos muy contentos porque la gente cada vez nos apoya más”, concluyó.