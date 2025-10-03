​Europa League: Lo Celso anotó en el gran triunfo de Betis 

La Europa League disputa la segunda edición con el formato renovado y este jueves la segunda jornada tuvo 18 partidos, con dos éxitos de equipos españoles.

Con un tanto de Giovani Lo Celso, Betis (con Valentín Gómez y Chimy Avila) le ganó 2-0 en su visita al Ludogorets, mientras que Celta consiguió la primera victoria de la temporada en todas las competiciones al batir 3-1 al PAOK de Grecia.

La sorpresa que encendió alarmas en la Selección Argentina fue nuevamente la ausencia de Emiliano “Dibu” Martínez en el triunfo 2-0 de Aston Villa ante Feyenoord, donde el conjunto inglés logró imponerse en los Países Bajos con un golazo de Emiliano Buendía.

Con un tanto del islandés Hákon Arnar Haraldsson, Lille dio el golpe en el Olímpico y superó 1-0 a la Roma. A cinco minutos del final, Matías Soulé se hizo cargo de un penal que podía igualar el trámite, pero lo malogró.

El Lyon de Nicolás Tagliafico se impuso 2-0 de local ante Red Bull Salzburgo con goles del uruguayo Martín Satriano y el neerlandés Ruben Kluivert. De entrada, el checo Pavel Šulc falló un penal para los franceses.

Asimismo, el Bologna de Santiago Castro igualó 1-1 de local ante Friburgo. Riccardo Orsolini abrió la cuenta para los italianos, empató sobre el final el austriaco Junior Adamu.

Otros resultados fueron: Nottingham Forest 2-Midtjylland 3, Panathinaikos 1-Go Ahead Eagles 2, Fenerbahçe 2-Niza 1, FCSB 0-Young Boys 2, Celtic 0-Braga 2, SK Brann 1-Utrecht 0, Viktoria Plzen 3-Malmö 0, Basel 2-Stuttgart 0, Porto 2-Estrella Roja 1, Maccabi 1-Dinamo Zagreb 3, Genk 0-Ferencvaros 1, Sturm Graz 2-Rangers 1.