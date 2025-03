​Eugenia Bosco: “El mensaje llegó lejos, por lo menos en el mundo de la vela” 

La regatista bonaerense Eugenia Bosco, quien ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la clase Nacra 17 de vela junto con Mateo Majdalani, afirmó que está “muy tranquila” después de denunciar por abuso sexual a su exentrenador; mostró su satisfacción porque “el mensaje” haya llegado “lejos, no solo a nivel nacional sino internacional” y aseguró que el objetivo de la dupla apunta a repetir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 el logro de Francia.

“El mensaje llegó lejos, por lo menos en el mundo de la vela, y no solo a nivel nacional sino internacional. Sé que está generando cambios en el ambiente a raíz de esto y estoy tratando de ayudar en eso. Pero no solo espero que sea acá”, manifestó Bosco en una entrevista exclusiva con Página/12 desde Vigo, España, donde vive desde noviembre del año pasado.

– Después de los Juegos Olímpicos denunciaste por abuso sexual, cuando tenías 12 años, a tu exentrenador. Tras poder hablar, expresaste: “Me gustaría que llegue lejos porque es un mensaje lindo para la sociedad”. ¿Considerás que lo lograste?

-Bueno, llegó lejos, por lo menos en el mundo de la vela, y no solo a nivel nacional sino internacional. Sé que está generando cambios en el ambiente a raíz de esto y estoy tratando de ayudar en eso. Pero no solo espero que sea acá. Si hay alguien que vio la nota y se sintió identificada/o y estoy ayudando a que esa persona pueda sanar eso ya me hace sentir bien, porque de alguna manera nos estamos acompañando en esto.

-Sobre tu denuncia. ¿Te alivió realizarla?

-Sí, mucho. Estoy muy tranquila. Como dije en esa entrevista es algo que me daba vueltas en la cabeza y necesitaba cerrar.

-¿Contaste con respaldo o apoyo de la Federación Argentina de Yachting (Fay), el Comité Olímpico Argentino (COA) o de la Secretaría de Deportes de la Nación?

– Sí. Conté con el apoyo y contención de mucha gente. Además de mi familia y mi círculo más cercano. La verdad muy agradecida con todos los que se acercaron ante esta situación, ya que hoy estoy tranquila pero pase un montón de cosas para llegar a esta tranquilidad.

-¿Qué significó ser olímpica por primera vez en Francia 2024 y cómo lo manejaste?

– Es una experiencia única. La vela estaba un poco alejada de lo que era Paris, y eso lo hizo un poquito más fácil porque el ambiente de la vela es chico y nos conocemos todos. Por suerte fuimos a la apertura y clausura y fue una locura, de los momentos más lindos de mi vida. Obviamente tuve muchos nervios por debutar, pero trabajamos muchísimo para ese momento y había que salir a hacer lo que sabíamos.

-¿Y abanderada de la delegación en la Ceremonia de Clausura junto con José ‘Maligno’ Torres (oro en ciclismo BMX Freestyle)?

– Fue un momento muy lindo y único. Saber que no solo representás a tus compañeros, sino a todo un país.

-Luego de los JJOO tuviste una gran exposición mediática. ¿Cómo lo manejaste?

-Me costó un poco, no me lo esperaba. De hecho, no había pensado en eso, y de repente no te conoce nadie, a que te frenen en la calle por una foto. Pero me fui amigando y estar con Mateo en esos momentos me ayudó, me transmitía calma y confianza. Yo soy muy vergonzosa y Mateo me salvaba en algunas situaciones. Después te vas acostumbrando y naturalizando.

-¿Cómo gestionaste la ansiedad, los temores y la euforia en los JJOO?

-Por suerte estábamos un poquito aislados de lo que era Paris, pero obviamente no dejaban de ser los JJOO. Trabajamos con el biólogo Estanislao Bachrach antes de los juegos el tema de las respiraciones y meditaciones, para poder vivir el presente y el ahora. Yo todos los días antes de bajar al agua hacia unas respiraciones equilibrantes se llaman para calmar la ansiedad sin relajarme, y pensaba en cómo iba a ser ese día.

-¿Qué relación mantuvieron con Santiago Lange, triple medallista olímpico de vela, durante los Juegos? ¿Qué les aportó?

– Santi llego el día de la medal race (regata definitoria y de valor doble que disputan los diez mejores clasificados en la fase regular del torneo) y estuvo días antes de que arranque el evento y después volvió. Por suerte muy buenas vibras, no charlamos nada técnico, pero estuvo ahí y estuvo bueno.

– ¿En cuánto les sirvió y fue útil las bases de entrenamientos que instaló de la Fay en Valencia y Marsella para la preparación de los JJOO?

-La base de Valencia estuvo muy bien porque dio la coincidencia de que arrancamos viviendo ahí y nos vino muy bien para guardar todo el material y tener todo ordenado en los containers en ese lugar. Fue clave.

-¿Cómo definís a la dupla que conformás con Mateo? ¿Que características tiene y cuáles son sus mayores virtudes y defectos?

– Estoy muy contenta del equipo que creamos. Hace ocho años estamos trabajando juntos y siempre tuvimos una relación muy buena. Obviamente hay momentos de tensión y frustración, pero por suerte lo sabemos llevar. Algo que nos define es, que siempre vamos a tirar para adelante, aunque vengamos últimos, la vamos a pelear siempre.

– ¿Los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti -campeones olímpicos en Tokio y mundiales- están en un nivel que la flota de Nacra 17 no puede alcanzar? ¿Qué tienen que los hace tan inalcanzables y marcan tal diferencia con sus rivales?

-Comenzaron más alejados de la flota, ellos y los británicos tenían un muy buen equipo de trabajo, pero poco a poco la flota los fue alcanzando. De hecho, los italianos ganaban todo sobrados y el año 2023 no fue excelente para ellos, se tuvieron volver a concentrar. Para mi, tienen un buen equipo de trabajo, además de ser muy talentosos y trabajadores.

– ¿Qué proyección le ves a tu dupla? ¿Ya llegaron a su techo?

– Aún somos muy jóvenes, siempre se puede más. Y desde que terminaron los Juegos pensamos en las cosas que queremos corregir y cambiar para la siguiente campaña.

– De cara a los JJOO de Los Ángeles ¿son candidatos a repetir podio? ¿Qué tienen que repetir de lo que hicieron en Marsella y qué no?

– Es un ciclo nuevo, de vuelta hay que pasar etapas para poder decirte si vamos a estar en un podio. Hay que clasificar, y obviamente nosotros apuntamos a volver a repetirlo, pero de vuelta, hay que volver a pasar el ciclo, entrenar y trabajar muy duro por los próximos cuatro años. Lo que se que tenemos que repetir es el trabajo que hicimos de todo, físico, mental, de barco y de equipo.

-¿Cuáles son los máximos retos que tienen este año?

– Nos propusimos hacer el Campeonato Europeo de Grecia, en junio, y el Mundial en Italia, en octubre, para volver a empezar el año post Juegos Olímpicos. Queremos entrenar y volver a ponernos a tono ya que muchos equipos que no fueron a los Juegos siguieron entrenando. Eso hace que el nivel y la exigencia sean altos.