​Etcheverry y Báez perdieron en Cincinnati 

La de este sábado no fue una buena jornada para los argentinos en el Masters 1000 de Cincinnati: tanto Tomás Etcheverry como Sebastián Báez perdieron sus partidos por la segunda ronda del torneo estadounidense y quedaron eliminados. Este domingo, por esa misma instancia, jugarán Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña.

Etcheverry, quien venía de una trabajada remontada en su debut ante Juncheng Shang, no logró mantener el nivel y cedió en sets corridos ante el canadiense Felix Auger-Aliassime, quien lo venció por 6-2 y 7-6(3).

El encuentro comenzó cuesta arriba para el platense, quien no encontró respuestas ante la solidez del servicio rival: el canadiense, 23° preclasificado, ganó todos sus turnos de saque y conectó cuatro aces, neutralizando cualquier intento de reacción por parte del argentino. En el segundo set, Etcheverry elevó su nivel y forzó un tiebreak, pero allí volvió a mostrarse errático, y Auger-Aliassime capitalizó los errores para cerrar el encuentro en una hora y 57 minutos.

Báez también se despidió de Cincinnati con una derrota ante un canadiense: fue Gabriel Diallo quien lo superó, por 7-5 y 6-4. Pese a la caída, el oriundo de San Martín logró sumar una victoria en superficie dura, algo que no conseguía desde hace tiempo, y mostró pasajes competitivos frente a un rival en gran forma.

Continúa la acción argentina

Este domingo, la legión argentina verá en acción -también por segunda ronda- a los dos tenistas nacionales que continúan su participación en Cincinnati. Ugo Carabelli, quien tuvo un estreno positivo en el torneo con una victoria en sets corridos en su debut, se medirá con el local Ben Shelton en un duelo de mayor exigencia: el estadounidense es el número 6 del ranking ATP y reciente campeón en Toronto. Comesaña, en tanto, viene de vencer por doble 6-4 al español Jaume Munar y se medirá ante un coterráneo suyo: el marplatense (71° del ránking ATP) enfrentará a Luciano Darderi (34°), nacido en Villa Gesell y nacionalizado italiano.

Ya eliminado del certamen, tras caer ante el italiano Luca Nardi en la primera ronda del Masters 1000, el argentino Thiago Tirante denunció este sábado mediante sus redes sociales haber vivido una situación que calificó como “injusta y abusiva” en el Aeropuerto Internacional de Cancún, México.

“Al llegar con mis valijas, fui apartado para revisión. Al abrirlas, encontraron rollos de cuerda para raqueta (mi herramienta de trabajo). Les expliqué que son parte de mi equipamiento laboral, pero me dijeron que ‘no lo consideraban bienes personales’”, comenzó Tirante. “A partir de ahí, el trato fue pésimo -explicó-. Me dijeron que tenía que pagar un 19% de ‘impuestos’ sobre el valor de las cuerdas. Cuando pedí que me mostraran la ley o el documento donde eso estaba estipulado, me respondieron que si no pagaba me retendrían el pasaporte. Ante esa amenaza y sin ninguna explicación legal, no tuve más opción que pagar”. Visiblemente indignado, el tenista concluyó: “Esto es corrupción. Esto es abuso de autoridad. Y es inaceptable tener que pasar por esto”.

Ganó Sinner, juega Alcaraz

Volviendo al torneo en Cincinnati, este sábado también se presentó el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, quien precisó de solo 59 minutos para derrotar al colombiano Daniel Galán por un doble 6-1 y ahora, en tercera ronda, jugará ante el canadiense Diallo. Al igual que Sinner, quien no jugaba un partido desde su conquista de Wimbledon, este domingo volverá a las canchas Carlos Alcaraz, 28 días después de aquella final en la pista central del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres: el español se enfrentará al bosnio Damir Dzumhur por la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati y será una de las grandes atracciones del día. Los otros top 10 del ránking ATP que también jugarán este domingo serán el número tres Alexander Zverev -se medirá ante Nishesh Basavareddy- y el número ocho Alex de Miñaur -ante Reilly Opelka-; por su parte, el número nueve Holger Rune superó este sábado a Roman Safiullin por 7-5 y 7-6(5) y el número diez Lorenzo Musetti se fue eliminado tras caer ante el francés Benjamin Bonzi, quien lo venció por 5-7, 6-4 y 7-6(4).