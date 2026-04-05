​Estuvo cerca de clasificar para el Mundial: ahora, se complicó la salud del último entrenador de la selección de Rumania 

Hace apenas un par de días nomás, el 26 de marzo, Mircea Lucescu peleaba con la selección de Rumania por el sueño mundialista en el Repechaje europeo. En Estambul, sin embargo, Turquía los derrotó 1-0 y el anhelo quedó en el recuerdo. Hoy la lucha del entrenador cambió de frente; ahora pelea por su vida...

Mircea Lucescu, que el pasado jueves anunció su dimisión como seleccionador de Rumanía por problemas de salud, se encuentra en cuidados intensivos en el Hospital Universitario de Bucarest, al empeorar su estado tras sufrir un infarto.

Lucescu, 80 años, un DT con experiencia. Lucescu, 80 años, un DT con experiencia.

La gravedad del caso

Los médicos explicaron que el paciente, de 80 años, que había sido operado el martes de una dolencia cardíaca, ” volvió a presentar arritmias cardíacas importantes” este sábado, y su estado de salud se agravó la pasada noche. El paciente fue trasladado a la unidad de Terapia Intensiva tras constatarse que no respondía al tratamiento aplicado.

El exjugador y exentrenador había sido internado el domingo pasado con problemas cardíacos tras sentirse indispuesto durante un entrenamiento con el equipo rumano, que hace una semana perdió contra Turquía (1-0) en las semifinales de la Ruta C del Repechaje europeo para el Mundial 2026.

Josep Guardiola en un viejo encuentro con Mircea Lucescu. Josep Guardiola en un viejo encuentro con Mircea Lucescu.

Renunció a la selección durante la internación

Los médicos le implantaron un desfilibrador cardíaco en una primera intervención quirúrgica mínimamente invasiva que resultó exitosa. No obstante, la Federación Rumana de Fútbol (FRF) anunció al día siguiente la dimisión del seleccionador, expresando su esperanza en que en el futuro próximo pueda asumir otro cargo en la organización.