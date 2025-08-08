​Estudiantes venció a Independiente Rivadavia y es líder de la zona A  

Estudiantes de La Plata sufrió en los últimos minutos, pero finalmente celebró los tres puntos obtenidos, tras vencer como local 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Los goles para el local los convirtieron Fabricio Pérez, a los 8 minutos, y Leandro González Pirez, a los 40, ambos en el primer tiempo, mientras que Sebastián Villa descontó de penal para la visita, a los 49’ del complemento.

Por su parte, Gastón Benedetti se fue expulsado en el equipo local, a los 47 minutos del segundo período, tras impactar un golpe en el rostro del delantero Mauricio Cardillo.

Con este resultado, los dirigidos por Eduardo Domínguez se afianzaron en la cima de su grupo con nueve puntos y prolongaron su buen momento en el campeonato, previo al duelo del próximo miércoles, en condición de visitante, frente a Cerro Porteño por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por otro lado, los mendocinos quedaron en la séptima posición de la zona con cuatro unidades, pero deberán aguardar a que todos los equipos que se encuentran por debajo en la tabla disputen sus respectivos duelos.

En el arranque del partido, Estudiantes impuso condiciones y logró golpear primero por medio de Fabricio Pérez, quien apareció solo por el sector derecho, recibió un centro de Gastón Benedetti y en dos toques venció al arquero Ezequiel Centurión.

Tras el frenético comienzo, el encuentro se estancó, con la tranquilidad del “Pincha” por la ventaja en el resultado y un cuadro mendocino que no encontró los caminos para pisar el área rival. Sin embargo, sobre el cierre de la etapa inicial, González Pirez conectó de cabeza un centro desde la derecha del propio Pérez para estirar la ventaja en el marcador.

En cambio, el complemento contó con mayores intentos de la visita por buscar el gol del descuento, pero sin la eficacia necesaria. Además, el cuadro platense manejó el ritmo del partido desde el control de la pelota.

No obstante, a pocos minutos de final, Independiente Rivadavia volvió a meterse en duelo cuando Villa anotó desde los doce pasos luego de que el árbitro Sebastián Zunino, a instancias de VAR, sancionó la pena máxima y expulsó a Benedetti por una agresión sobre Cardillo dentro del área.