​Estudiantes va por su primera victoria en la Libertadores 

Estudiantes recibe a Cusco en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El Pincha, dirigido por Alexander Medina, está tercero en el Grupo A luego de haber empatado en Colombia en su debut ante Independiente Medellín. El momento de Estudiantes es muy bueno, ya que está en lo más alto de la Zona A del Torneo Apertura 2026 y viene de encadenar varios triunfos consecutivos en el ámbito local.