​Estudiantes quiere volver al triunfo en Mendoza 

Gimnasia de Mendoza recibirá a Estudiantes en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie por la fecha 11 del Torneo Apertura.

El equipo dirigido por Ariel Broggi se encuentra en la 12ª posición de la Zona A del Torneo Apertura con 9 puntos, aunque solo 5 goles a favor y 10 en contra. Viene de empatar 0-0 con Deportivo Riestra y acumula tres empates al hilo. Por ese motivo, el Lobo necesita sumar de a tres tanto para meterse en la pelea por los playoffs como para alejarse de la lucha por el descenso.

Por su parte, Estudiantes, bajo la dirección de Alexander Medina, ocupa la 3ª posición en el mismo grupo con 15 unidades, 7 goles a favor y 4 en contra. A pesar de caer ante Lanús y Vélez, el Pincha mantiene un rendimiento sólido en la zona alta de la tabla del Torneo Apertura y busca recuperarse para seguir peleando por los primeros lugares que aseguren el pase a octavos de final.

​