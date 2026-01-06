​Estudiantes: ¿Qué impide que el Botafogo compre el pase de Medina? 

Desde que Cristian Medina puso un pie en Estudiantes, el mundo Pincha estuvo en vilo por su posible salida del club. Su curioso contrato a cinco años y su vínculo con Foster Gillett -empresario estadounidense- prendieron las alarmas de forma inmediata. En ese sentido, el volante fue sondeado en los últimos días por el fútbol brasileño, y todos los caminos parecen conducir a Río de Janeiro.

El interés más fuerte proviene del Botafogo, pero también hubo acercamientos desde el Flamengo y el Fluminense. Lo del Fogao tiene un condicionante: se encuentra doblemente inhibido por la FIFA, y, según trascendió, el club estaría haciendo el esfuerzo por levantar las sanciones para sentarse a negociar con Foster. Claro, es que fue el empresario el que ejecutó la cláusula de casi 16.000.000 de dólares para darle salida de Boca al volante.

En Estudiantes no ven con malos ojos darle salida

Pero además, hay dos aspectos importantes que hacen que desde Estudiantes no vean con malos ojos desprenderse del mediocampista. Por un lado, a partir de 2026 su salario pasará a ser de los más altos del plantel y el Pincha tendrá que hacerse cargo de los derechos económicos del volante. Por otro lado, en caso de que se concrete la operación, no percibirá ingresos. “Sobre Medina tenemos menos injerencia”, declaró Agustín Alayes, manager deportivo del León, hace unas semanas.

El único beneficio que tendría el club es una plusvalía por una futura operación, pero que en definitiva no es significativo al lado del valor de mercado de Medina. También trascendió un sondeo desde el Leicester City, club de la Segunda División de Inglaterra, pero no hubo avances.

Estudiantes se prepara para su debut en Copa Argentina

Todo parece indicar que Medina tiene un pie afuera de Estudiantes, pero hasta que el Botafogo no levante las inhibiciones ante la FIFA, la operación no podrá avanzar. Mientras tanto, el equipo de Eduardo Domínguez -quien renovó su contrato hasta 2027- tiene todo preparado para volver a los entrenamientos tras un breve parate de fin de año.

El plantel, con Cristian Medina incluido, se volverá a encontrar en City Bell a partir del miércoles 7/1, con vistas al comienzo de la temporada. El Pincha, sin amistosos programados, tendrá su estreno ante Ituzaingó el 19 de enero, con sede a definir, por la Copa Argentina. Por el Torneo Apertura, debutará el sábado 24 de enero en Avellaneda ante Independiente.

