​Estudiantes, atento ante una posible derrota por escritorio del DIM: cómo quedaría la tabla y cuánto lo beneficiaría 

El caos que se vivió en la cancha de Independiente Medellín tocó colateralmente a un equipo argentino. Estudiantes, que comparte grupo con el elenco colombiano y marcha segundo en la tabla de posiciones, se mantiene alerta ante una posible derrota por escritorio de su principal escolta. Y es que el fallo de la Conmebol (que en principio sería favorable para Flamengo) podría eventualmente beneficiarlo en la Copa Libertadores.

Estudiantes en la Libertadores. (AP) Estudiantes en la Libertadores. (AP)

¿Por qué una hipotética quita de puntos a Independiente Medellín podría beneficiar a Estudiantes en la Copa Libertadores?

El escenario en el Grupo A de la Copa Libertadores está sumamente peleado. Tras igualar con Cusco en la cuarta fecha, Estudiantes quedó segundo en la tabla de posiciones con seis puntos. Sin embargo, una posible victoria de Independiente Medellín ante Flamengo podría haberlo desplazado al tercer puesto.

Teniendo en cuenta que el partido fue cancelado y que el Mengao (que está puntero con 10 unidades) pidió que se le acredite la victoria por escritorio amparándose en el reglamento, el Pincha podría salir beneficiado.

Si la Conmebol le otorga el triunfo al combinado de Brasil, este se cortaría absolutamente solo en la zona con 13 unidades y se afianzaría como único puntero. Por ende, el plantel que comanda el Cacique Medina se mantendría escolta.

Flamengo tiene 10 puntos con un partido menos. Estudiantes tiene 6 puntos con los cuatro encuentros disputados. Independiente Medellín tiene 5 puntos con un partido menos. Cusco tiene 1 punto con los cuatro encuentros disputados.

¿Qué partidos le quedan por delante a Estudiantes en la fase de grupos de la Copa Libertadores?

A Estudiantes le quedan dos encuentros por delante. Uno ante Flamengo (que está pactado para el miércoles 20 de mayo a las 21.30 horas en Brasil) y el restante ante Independiente Medellín el 26 del mismo mes.

Flamengo vs. Estudiantes (20/05)

Estudiantes vs. Independiente Medellín (26/05)

¿Qué pasó en la cancha de Independiente Medellín y por qué Flamengo pide la victoria ante la Conmebol?

Justo antes de que arrancara el duelo correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la parcialidad de Independiente Medellín encendió una importante cantidad de bengalas que complicaron la visibilidad en cancha.

Mientras ambos planteles esperaban para comenzar, varios simpatizantes invadieron la cancha. Por ende, los equipos debieron retirarse a los vestuarios. Ya con gente alterada en las tribunas y varios anillos de seguridad quebrados, el árbitro canceló el encuentro. Y, una vez que terminaron los disturbios, Flamengo anunció que elevará un reclamo a la Conmebol para pedir los puntos.