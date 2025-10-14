​”Estamos abiertos a nuevos jugadores pero ya tenemos una base” 

“No hay partidos fáciles. Puerto Rico viene haciendo buenos partidos y se merece el máximo respeto”, expresó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al encuentro de este martes, a la vez que adelantó algunos de sus planes inmediatos en el choque ante los boricuas.

“La idea es que algunos de los chicos nuevos jueguen… Estamos abiertos a nuevos jugadores que puedan seguir aportando, pero ya tenemos una base. Hay varios chicos con futuro de Selección que iremos convocando en cuanto tengamos la posibilidad”, explicó el DT, un poco sobre la presencia de José López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses y otro poco sobre la ausencia de Matías Soulé.

“Está en el radar como tantos otros chicos. Ha estado con nosotros, lo vemos con futuro de Selección”, agregó sobre el atacante de la Roma, quien coquetea con nacionalizarse italiano.

De los “novatos”, el que más complicada la tiene para sumar minutos es Cambeses ya que el DT aseguró que Dibu Martínez “quiere atajar siempre y seguramente ataje”. De darse un cambio de arquero durante el partido, la oportunidad sería para Gerónimo Rulli.

En cuanto a la presencia o no de Lionel Messi, quien no jugó contra Venezuela el viernes pero sorprendió el sábado al ser parte del partido del Inter Miami por la liga estadounidense, Scaloni definió: “Lo vi jugar el sábado, todavía no hablé con él. Ahora tenemos el último entrenamiento y, si está en condiciones, mañana jugará”.