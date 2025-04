​”Está lejos, pero pasa rapidísimo”: Lionel Messi se entusiasma con el Mundial 2026 

Lionel Messi brindó una larga entrevista en la que habló de sus intenciones de jugar el próximo Mundial e hizo un repaso por su carrera, desde el Barcelona al campeonato logrado en Qatar con la Selección argentina.

En declaraciones para el canal de streaming de Simplemente Fútbol, Messi catalogó como “extraordinario” el trabajo hecho por el actual director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni.

El rosarino se refirió al complejo momento en el que el DT se convirtió en nuevo entrenador del combinado nacional, luego de la temprana eliminación del elenco nacional del Mundial de Rusia 2018 frente a Francia por 4-3 en octavos de final bajo las órdenes de Jorge Sampaoli.

“Se terminaba una generación, una etapa. Aparecieron jugadores que no eran tan reconocidos, de tanto nombre. El técnico fue muy inteligente. No sólo a la hora de preparar los partidos y afrontar las competencias, sino en el armado del grupo y la manera de manejarlo. Hizo algo extraordinario en ese sentido. Nos volvimos un grupo muy fuerte, muy unido”, dijo el 10.

A su vez, repasó cuándo fue que se comenzó a gestar una de las etapas más gloriosas del conjunto nacional que lleva ganados los trofeos de la Copa América 2021 y 2024, el Mundial 2022 y la Finalissima 2022.

“Después de la Copa América de 2019 se empezó a hacer un grupo muy unido. De a poquito, empezamos a encontrar el juego. Quedamos afuera con Brasil, pero siendo superiores. Nos quedamos con la sensación de que nos habían quitado algo”, continuó el histórico atacante de 37 años.

Messi se refirió a su posible participación en la próxima cita mundialista, a la cual llegaría con 39 años.

“Si te ponés a pensar, está lejos, pero al mismo tiempo, pasa rapidísimo. Este año para mí va a ser importante: jugar con continuidad, sentirme bien. El año pasado arranqué y tuve lesiones. Este año hice una buena pretemporada, arranqué bien y me siento bien”, precisó “la Pulga”.

Argentina ya está clasificada para el Mundial que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

El capitán de la Selección argentina también recordó la histórica atajada del arquero albiceleste Emiliano “Dibu” Martínez en la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia, que valió para llevar el partido a los penales y que el combinado nacional se consagre campeón.

“Era una locura si nos hacían ese gol. No viví tanto esa jugada porque fue muy rápida. En algún momento te tiene que aparecer esa suerte… en este caso no fue suerte, fue el `Dibu`. A veces también te tiene que salvar el arquero, ja”.

Por otro lado, >Messi se refirió al duelo clave ante los mexicanos por la segunda fecha de la fase de grupos de aquella Copa del Mundo, que terminó con victoria por 2-0, y dio su punto de vista acerca de la reciente “rivalidad” que surgió con el elenco de Centroamérica.

“No sé qué pasó, no sé cuándo arrancó esa rivalidad, yo siempre me sentí muy querido por la gente de México. Nunca le falté el respeto a nadie, creo que ellos se pusieron en una posición de entender una rivalidad con nosotros que no existe, no hay comparación”, sentenció.

El 10 argentino dedicó también unas palabras al director técnico catalán Josep Guardiola, con quien compartió vestuario bajo sus órdenes entre las temporadas 2008 y 2012 en Barcelona.

“Pep es de otro mundo. Es diferente, ve cosas que nadie más ve. Cambió el fútbol en esa época. Todos querían copiarnos, pero también, en cierto punto, hizo mal, porque la gente intentaba jugar como nosotros y éramos un equipo especial. Ese mediocampo: Xavi, Sergio Busquets, Iniesta… todo era perfecto entre jugadores y entrenador”, recordó el campeón del mundo.

Por último, reveló que tuvo intenciones de regresar al elenco catalán, luego de su polémica salida en 2021 rumbo al Paris Saint- Germain, pero terminó decidiendo junto a su familia en emigrar al fútbol estadounidense para vestir la camiseta del Inter Miami, su actual club.

“Tenía la intención de volver a Barcelona y poder regresar a un lugar donde siempre había soñado, pero no fue posible. Después de eso, se convirtió en una decisión familiar. El hecho de que ganáramos el Mundial también tuvo un gran impacto. Tenía claro que no quería estar en ningún otro equipo de Europa, no quería ir a ninguno”, concluyó.