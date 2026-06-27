​España puede perder dos futbolistas en pleno Mundial 

No todo es celebración para España. Si bien consiguió clasificarse a los 16avos del Mundial 2026 como el primero de su grupo tras vencer a Uruguay en la tercera fecha, dos de sus futbolistas podrían quedar desafectados por lesión en la próxima ronda.

Se trata de Yeremy Pino y Nico Williams, quienes fueron suplentes e ingresaron en el segundo tiempo ante la Celeste pero sufrieron algunos problemas físicos. Y si bien no están igual de afectados, ambos peligran de cara al siguiente duelo, donde aguardan rival.

Nico Williams con España. (REUTER) Nico Williams con España. (REUTER)

¿Qué tienen Yeremy Pino y Nico Williams?

El hombre del Crystal Palace (que entró a los 66 minutos en lugar de Álex Balena, autor del único tanto del duelo) sufrió una lesión en la clavícula izquierda luego de un choque que protagonizó en cancha.

Yeremy Pino. (REUTER) Yeremy Pino. (REUTER)

Por su parte, el futbolista del Athletic acusó un dolor y se retiró del estadio rengueando. “Hay que esperar, tiene una molestia. Puede ser una sobrecarga o fatiga. Veremos”, reconoció su entrenador en la conferencia de prensa.

El camino de España en el Mundial 2026: cómo consiguió el pase a 16avos y cuándo disputará la próxima instancia

España hizo los deberes. Aunque empató sin goles con Cabo Verde en el debut de la Copa del Mundo, goleó 4-0 a Arabia Saudita en la segunda fecha de la fase de grupos (donde aseguró la clasificación a 16avos) y venció 1-0 a España en la última. Por ende, se quedó con el primer puesto de su zona y aguarda rival para la próxima instancia de la competencia.

A pesar de que debe esperar otros resultados para saber a quién enfrentará en la siguiente ronda, el equipo de Luis de la Fuente disputará dicho partido el jueves 2 de julio desde las 16 horas de Argentina en California, Estados Unidos.

España vs. rival a confirmar (02/07)

Cuadro del Mundial 2026 Cuadro del Mundial 2026

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