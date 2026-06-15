​España no pudo con Cabo Verde y las redes no perdonaron: lluvia de memes Mundial 

España llegó al Mundial 2026 como uno de los máximos candidatos a quedarse con la Copa. Sin embargo, durante su debut se encontró con una resistencia inesperada: Cabo Verde. Y mientras el marcador seguía clavado en cero, las redes sociales hicieron su trabajo y se llenaron de memes. Peor cuando terminó así…

El 0-0 ya generaba sorpresa desde el primer tiempo. Del otro lado estaba una selección de una isla africana con menos de 500.000 habitantes que, según los pronósticos previos, parecía destinada a sufrir una goleada frente al poderío español. Pero el fútbol, una vez más, decidió escribir una historia diferente.

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, festejando (EFE). El arquero de Cabo Verde, Vozinha, festejando (EFE).

Lejos de refugiarse únicamente en su área, Cabo Verde sorprendió por la personalidad con la que afrontó el encuentro. El conjunto africano intentó salir jugando desde el fondo, buscó asociarse con la pelota y mostró una disciplina táctica que complicó a España durante largos pasajes del partido.

Otro dato que llamó la atención fue la limpieza del juego caboverdiano. Pasada la hora de encuentro apenas registraba una infracción, una cifra llamativa para un equipo que estaba siendo dominado territorialmente por uno de los gigantes del fútbol mundial.

Hinchas de España reaccionan al empate. (EFE) Hinchas de España reaccionan al empate. (EFE)

España manejaba la posesión, acumulaba llegadas y monopolizaba la iniciativa, pero no encontraba los caminos para romper el cero. La falta de eficacia y la creciente frustración de los europeos fueron el combustible perfecto para las redes sociales.

Lamine Yamal y De la Fuente (EFE). Lamine Yamal y De la Fuente (EFE).

Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos, X, Instagram y otras plataformas reaccionaron en tiempo real. Los usuarios comenzaron a compartir imágenes, gastadas y comparaciones que apuntaban al inesperado resultado. Muchos se burlaron de la incapacidad de España para marcarle a un rival que, en teoría, debía ser ampliamente superado, mientras otros destacaron el enorme trabajo realizado por Cabo Verde.

Con el correr de los minutos, cada ataque desperdiciado por la Roja multiplicaba las publicaciones. Los memes pasaron a ser tan protagonistas como el propio partido y transformaron a Cabo Verde en una de las grandes historias de la jornada mundialista, con un increíble 0-0 que quedará parfa la historia.

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