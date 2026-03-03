​Escudero, el DT interino de River: “Al plantel lo encontré golpeado, trabajamos en lo anímico” 

“A los chicos los encontré golpeados, pero con ánimo de revertir esto. Era importante que estuvieran todos unidos”. Como después de la salida de Martín Demichelis, Marcelo Escudero se volvió a poner la chomba y el pantalón elegante y dio una mano en un momento de transición como DT interino. Y si bien lógicamente no le pudo dar su impronta futbolística al equipo (tuvo apenas tres entrenamientos), intentó centrarse en lo mental para afrontar este partido ante Independiente Rivadavia.

“Trabajamos más que nada en lo anímico porque el equipo estaba algo caído, pero el futbolista sabe que estas cosas pasan. Nos puso tristes a todos que se fuera Gallardo, pero hay que revertir rápido las cosas: si en un club inmenso como este no salís rápido de las crisis, es complicado. Intentamos darle un poco de orden al equipo y juego, por ahí nos faltó un poco de profundidad”, explicó el Pichi en conferencia. En la Reserva hace tres años, fue su segundo juego en Primera: el anterior, un 0-0 vs. Unión el 4 de agosto del 2024.

“En poco tiempo va a venir el entrenador nuevo y se va a encontrar un plantel más armado y con un poco más de confianza. Buscamos seguir, que los chicos empezaran de a poco a agarrar confianza. Este equipo tiene mucho para dar, es un plantel de jerarquía que pasó un mal momento y va a crecer”, puntualizó. Ahora, tendrá como ladero en Primera a Coudet, con quien compartió plantel en River entre 1999 y 2001.

Y tras explicar que el cambio de Castaño por Driussi fue para “tirar a Galván como enganche” y “buscar equilibrio”, el puntaltense elogió a Santiago Beltrán, a quien conoce muy bien de la Reserva: “Su caso es algo raro, no pasa habitualmente. Llegó a Quinta, lo trajo Tato Montes. Es un chico muy inteligente que está muy preparado, en uno o dos años hizo lo que muchos chicos hacen en más tiempo. Sigue mejorando, es muy aplicado, seguramente va a seguir creciendo. Todos los días se prepara para ser mejor arquero”.

