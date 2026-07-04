​Escándalo con Túnez: ocho casos de doping en el Mundial 

Túnez fue la gran decepción del Mundial: perdió sus tres partidos y echó al entrenador, Lamouchi, tras el debut, y contrató a otro francés, Hervé Renard. Y como si esto fuera poco, este viernes se supo que ocho jugadores de esa selección dieron positivo por clembuterol, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), en controles realizados durante el torneo.

La AMA investigaría el origen de los casos detectados. Las primeras versiones apuntan a que no hubo un intento deliberado de los futbolistas para mejorar su rendimiento, sino que la sustancia llegó al organismo de los futbolistas por consumir carne contaminada durante la concentración en México.

En ese país ya existen antecedentes de clembuterol por carne de vaca que fue tratada ilegalmente con esa sustancia.

Los clubes de los futbolistas que dieron positivo ya han sido informados del caso, por el protocolo que habitualmente se aplica. De todas maneras, no se difundieron los nombres de los implicados. La FIFA no oficializó la situación, pero tampoco desmintió la información, que fue inicialmente difundida por Daily Mail de Inglaterra.

Yan Valery, jugador tunecino. Yan Valery, jugador tunecino.

Ismael Gharbi en el partido de Túnez ante Países Bajos. Ismael Gharbi en el partido de Túnez ante Países Bajos.

Es un broncodilatador usado en medicina pero prohibido en deporte por sus efectos anabólicos y de mejora del rendimiento físico y favorecer la pérdida de grasa corporal.

​