​Enzo Fernández se fue a Madrid 

Enzo Fernández había cumplido una sanción de dos partidos que le había aplicado el entonces técnico del Chelsea, Liam Rosenior, por haber declarado que le gustaría vivir en Madrid. A dos semanas de su regreso a las canchas, el volante de la Selección Argentina fue visto en la capital española. Lo vieron junto a dos compañeros de los Blues, João Pedro y Marc Cucurella.

Según se informó en el sitio web de AS, el Chelsea estaba avisado de la determinación de los jugadores de pasar dos días de descanso en la ciudad, tras pasar a la final de la FA Cup tras vencer al Leeds, con un gol de Enzo.

Enzo junto a Cucurella y Joao Pedro (José Velasco/AS). Enzo junto a Cucurella y Joao Pedro (José Velasco/AS).

A Enzo le gusta mucho el tenis y fue visto por Mutua Madrid Open.

¿Qué había dicho Enzo? “Si me das a elegir una ciudad, me gusta mucho Madrid. Es parecido a Buenos Aires”, en diálogo con el streamer Marcos Giles. Esto generó la bronca interna en Chelsea. La posibilidad de que el ex River juegue en el Real Madrid solo fue difundida en medios de comunicación: nunca se supo de una gestión oficial.

Uno de los partidos que se perdió por la sanción fue ante el Manchester City, por la Premier League.

El volante argentino abrió el partido ante Leeds por las semifinales de la FA Cup. Video: Sportscenter.

El campeón del mundo (que desembarcó en el Chelsea semanas después de haber conquistado Qatar con la Selección Argentina), en 121 millones de euros para el Benfica, tiene contrato con los Blues hasta 2032. De todas maneras, la posibilidad de una salida está abierta. En esta temporada suma 13 goles y seis asistencias en 49 partidos,

​