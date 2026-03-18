​Enzo Fernández: del “esperemos que algún día la Finalissima se pueda jugar” a la duda sobre su futuro en Chelsea 

“Obviamente que quería jugar y representar a la Selección, esperemos que algún día se pueda jugar y disfrutar de ese partido”. Con un rostro que denotó frustración por la eliminación del Chelsea en Champions League ante PSG, Enzo Fernández se tomó un tiempo para referirse a la suspensión de la Finalissima. Y el volante no ocultó su lamento…

De todas formas, el surgido en River entendió la decisión por los conflictos bélicos que afectan a Qatar, la sede pautada en un principio: “Hay muchos problemas en el Medio Oriente, esperemos que haya paz en el mundo, que es lo más importante, que todo se pueda resolver”, agregó.

Video: ESPN

Enzo: su continuidad en Chelsea y la eliminación de Champions

Por otra parte, Enzo se refirió a su continuidad en Londres, donde es referente y capitán, y dejó abierta la puerta de la incertidumbre: “No sé, ahora estoy pensando en que quedan ocho partidos acá más la FA Cup. También está el Mundial y después se verá”. Así, se encienden las alarmas en los Blues en medio de una temporada en la que debe jugarse el pase a la próxima Champions en la Premier (está a tres puntos del Aston Villa, el último que está ingresando).

Aunque no sería la primera vez que se habla del tema: en el último mercado, se rumoreó un interés de gigantes como Real Madrid o PSG, pero las ventanas del invierno europeo no son en las que se suelen hacer grandes erogaciones de dinero. Por eso, los dichos del #8 abren dudas de cara a mitad de año.

Enzo puso en duda su futuro en Londres post Mundial (Reuters/Andrew Couldridge). Enzo puso en duda su futuro en Londres post Mundial (Reuters/Andrew Couldridge).

Sentido por la abultada derrota ante PSG (con un global de 8-2 en contra), el volante de la Selección analizó la serie: “Perdimos el control en la ida. En los últimos 15 minutos nos hicieron tres goles, una diferencia muy grande. Cometimos errores, los pagamos y esto es fútbol, son detalles. PSG pudo aprovechar sus oportunidades, los felicito porque fueron superiores y nos derrotaron bien tácticamente“, expresó.

Enzo fue el capitán en los dos partidos. En la ida, a pesar del 2-5 que sufrió, jugó un gran partido (y convirtió uno de los goles), mientras que en la vuelta, padeció la falta de manejo de pelota de su equipo y disputó apenas 60 minutos.

Enzo al momento de su salida en la derrota ante PSG (EFE/EPA/ANDY RAIN). Enzo al momento de su salida en la derrota ante PSG (EFE/EPA/ANDY RAIN).

Qué dijo el DT Rosenior sobre las declaraciones de Enzo

El cimbronazo de las declaraciones de Enzo sobre su futuro en Chelsea fue grande. Incluso hasta Liam Rosenior, entrenador de los Blues, quien fue consultado sobre la situación: ” No vi nada de eso. Me resulta difícil opinar sobre especulaciones después de un partido. Necesito concentrarme en lo más importante y conseguir un buen resultado contra Everton el sábado”, dijo el DT.

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