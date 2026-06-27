​Encontraron muerto al futbolista venezolano desaparecido en el terremoto 

Mucho dolor en Venezuela: Yimvert Berroterán, el futbolista de 18 años que había sido parte de la Sub 20 de la Vinotinto, fue hallado sin vida este viernes entre los escombros de un edificio de la ciudad de La Guaira, una de las más afectadas por el terremoto. Su cuerpo fue encontrado junto al de su pareja, Valentina Sandoval.

Los cuerpos aparecieron 40 horas después del sismo. Hubo muchas manifestaciones de dolor dentro del fútbol local por la tragedia, que hasta este viernes ya acumulaba 900 víctimas fatales.

Berroterán se destacó como una promesa de las juveniles de la selección venezolana. En la Sub 17, jugó 17 partidos y marcó tres goles.

Yimvert Berroterán. Yimvert Berroterán.

Además, hay otros jugadores por los que se reclama el paradero: Juan Manuel Pimentel Berríos (16 años, Deportivo La Guaira), Mainell Rondón (12 años, ya con experiencia en las juveniles femeninas de la Vinotinto), Robert Pérez y Kleudes García.

Recordar: el jueves la Federación Venezolana confirmó el hallazgo de Fausto Escobar, futbolista de Fútbol Playa, y de Rubén Rovaina.

La Federación Venezolana de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de Yimvert Berroterán.

Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha.

Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, compañeros, cuerpo técnico y seres queridos en este momento de profunda tristeza.

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