​En una ráfaga de tres minutos River selló su triunfo ante San Martín 

La contundencia cumplió un rol fundamental en el plantel de River, que en una ráfaga de tres minutos sumó una nueva victoria en el campeonato, para ubicarse en lo más alto de la zona B del Torneo Clausura. El equipo, entre los 17 y 20 minutos del primer tiempo, consumó su éxito ante San Martín de San Juan por la séptima fecha.

El joven Lencina, en una gran resolución, y Salas fueron los autores de los goles. La diferencia de jerarquía individual quedó demostrada en esas definiciones, ya que un instante antes del festejo de Lencina, San Martín tuvo una gran oportunidad para ponerse en ventaja, pero el remate de Maestro Puch dio en el palo.

Los sanjuaninos ofrecieron mucha prolijidad en el traslado de la pelota, utilizando los laterales del campo, y buscaban al hombre que aparecía por el centro. De esa manera, Tijanovich, el compañero de Mastro Puch en el ataque, también tuvo su chance pero la pelota se fue por arriba del arco de Armani.

River presentó muchas variantes luego del triunfo ante Unión por penales en la Copa Argentina, y a pesar de ello mantuvo su estructura y el fútbol no se resintió. La ventaja le imprimió tranquilidad al local, que se adueñó del control del partido, ante la impotencia de los jugadores sanjuaninos.

Salas fue más importante que en Mendoza, y se lo vio totalmente recuperado de su lesión. El ex Racing exhibió su potencia física para correr a los defensores rivales cuando intentaban salir desde el fondo, y también fue colaborativo en el momento de formar parte del circuito ofensivo.

Las variantes de San Martín no le dieron el resultado esperado a Romagnoli, y los visitantes fueron perdiendo insistencia para llegar al descuento. La única chance que construyeron finalizó con la pelota recorriendo la línea del arco.

El invicto en el certamen sigue vigente para River, que mientras continúa liderando en soledad su grupo, ya empieza a palpitar el cruce con Palmeiras de Brasil por la Copa Libertadores. El 17 de septiembre será la fecha esperada para preparar a los mejores hombres.