​En la previa del Mundial, Senegal y Arabia Saudita igualaron sin goles 

Los grupos de la muerte exigen a sus participantes estar al más alto nivel desde el minuto cero. Pero Senegal, que está emparejada con Francia, Noruega e Irak, y Arabia Saudita, que se va a medir ante España, Uruguay y Cabo Verde, no parecen estarlo. Claro, porque ambas se enfrentaron en su último amistoso previo a la Copa del Mundo y dejaron en el marcador una igualdad sin goles.

El transcurso del primer tiempo no dejó ningún dominador. Los senegaleses con sus nombres propios y una figura a la altura de Sadio Mané intentaron tener la pelota, pero casi no complicaron a sus rivales. Por su lado, los árabes, con un juego rápido por las bandas y centros precisos, lograron poner a trabajar, aunque sin exigirlo al máximo, a un Édouard Mendy que siempre respondió bien.

Sadio Mané, figura de Senegal, no brilló ante Arabia Saudita. Sadio Mané, figura de Senegal, no brilló ante Arabia Saudita.

Un segundo tiempo mejor para los Leones

Con el paso del tiempo, la gran cantidad de cambios de nombres llevaron al partido a ser mucho menos prolijo y de esto se aprovecharon los africanos. Con un banco de mayor renombre y jugadores de primer nivel, pusieron, por momentos, en aprietos a los árabes.

Nicolas Jackson mando por arriba del travesaño una pelota que le llegó a la espalda de su marca y con el arquero ya jugado al primer palo. Además, un centro pasado de Ismaila Sarr dio, para el alivio del uno de los Halcones, en el caño.

Senegal fue más peligroso, pero no logró romper el cero. Senegal fue más peligroso, pero no logró romper el cero.

Un partido que puede servir como quiebre

Senegal fue más peligroso, pero no concreto y se empiezan a encender las alarmas en el país africano. Los dirigidos por Pape Thiaw se van a estrenar en el Mundial, ni más ni menos, que contra Francia. Un duelo que no le va a permitir a los Leones desperdiciar las oportunidades, como hicieron ante Arabia.

Por su lado, los árabes saben que el primer partido ante Uruguay va a marcar el destino de su Mundial y lo tienen que hacer de la mejor manera. Sumar es casi una obligación. El amistoso dejó, sin dudas, una conclusión clara: los dos seleccionados tienen mucho para corregir.

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