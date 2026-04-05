​En la NBA, se confirmó el #1 de la Conferencia Este: ¿y cómo está la pelea en el Oeste? 

Los Detroit Pistons se impusieron este sábado -y como visitantes- a los Philadelphia 76ers por 116-93, asegurándose de manera matemática el número 1 en el Este por primera vez desde la temporada 2006-07. Además, ya se aseguraron el título de la División Central NBA por primera ocasión desde 2007-08.

Los Pistons (57-21) tienen un margen suficiente sobre los Boston Celtics para celebrar el liderato, con el que se garantizan tener ventaja de campo en todas las eliminatorias de Playoffs que disputen en el Este.

Sin embargo, los Oklahoma City Thunder(61-16) y los San Antonio Spurs (59-19), en el Oeste, presentan mejor balance, por lo que en una hipotética final ante uno de estos equipos perderían la ventaja de campo.

Este sábado, en Philadelphia, los Pistons exhibieron una noche más la resiliencia del equipo sin su máxima estrella, Cade Cunningham, con una lesión que le tendrá de baja, probablemente, al menos hasta el final de la temporada regular.

Tobias Harris terminó con 19 puntos, Jalen Duren con 16 y Daniss Jenkins, supliendo a Cunningham, firmó un doble-doble con 16 puntos y 14 asistencias. Tyrese Maxey anotó 23 puntos, Paul George 20 y VJ Edgecombe 19 para unos 76ers que dieron descanso a Joel Embiid.

Con el liderato asegurado, los Pistons se medirán en primera ronda de los Playoffs al octavo cabeza de serie del Este, procedente del Play-in, en el que ahora pugnan los propios 76ers, los Charlotte Hornets, los Miami Heat y los Orlando Magic.

Jalen Duren también ganó en la zona pintada. Jalen Duren también ganó en la zona pintada.

Así están las posiciones en la NBA

Las posiciones de la Conferencia Este en la NBA tras los partidos del sábado 4 de abril. Las posiciones de la Conferencia Este en la NBA tras los partidos del sábado 4 de abril.

Así está el Oeste en la NBA. Así está el Oeste en la NBA.

Cómo están los Playoffs NBA al día de hoy

Para jugar un ratito: ¿cómo está la la llave de Playoffs al día de hoy? Para jugar un ratito: ¿cómo está la la llave de Playoffs al día de hoy?

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